Fresia Saavedra está grave: tiene 20 días en coma

La cantante denominada La Señora del Pasillo, Fresia Saavedra, permanece en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) de una clínica de Guayaquil desde hace 20 días. Su hija, la también cantante Hilda Murillo, confirmó a EXPRESO que su estado de salud es grave y que "estamos esperando solamente que el Señor decida su partida".

¿Qué le pasó a Fresia Saavedra?



Hilda narra que su mamá, de 90 años, es diabética y ha presentado muchos problemas de salud a raíz de una caída que tuvo en la casa. Tiene afectado el hígado, el riñón y "ahora solo estamos esperando porque no hay nada más que hacer".

Hilda Murillo y Fresia Saavedra, dos artistas reconocidas en Ecuador. EXTRA

"No saben el dolor que siento por mi madre. Era mi ídolo, mi compañera, mi artista, mi reina. Mi Señora del Pasillo se me va. Tiene 20 días que ya no habla, no tiene sentido, está dormida. Desde el momento en que se cayó perdió el conocimiento. Está intubada", añadió.

Hilda no había dado a conocer esta información; sin embargo, la reveló en primicia para EXPRESO y recalcó el cariño que este Diario le brindó en todo momento a su madre. También aprovechó para pedirle al público que asista a un evento que se realizará como despedida a Fresia. Este evento tendrá lugar el 13 de julio en el centro de eventos La Costanera (Costanera 221 entre Ilanes y Jiguas en Urdesa), desde las 17:00, y tendrá un costo de 25 dólares. Lo recaudado será destinado para los gastos médicos de la artista, quien necesita la ayuda de sus fieles oyentes.

"No había querido decir nada porque tenía la esperanza de que mi madre regresara para seguir disfrutando de su canto, de su arte, de su compañía. El doctor me dijo que no puede estar mucho tiempo así. Queremos que el público vaya a la última despedida de mi madre", finalizó.

