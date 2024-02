Lo que se vio en los Bafta 2024

Siete BAFTA, incluyendo mejor película, dirección y actor protagonista, se llevó la cinta 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, mientras que 'Pobres criaturas' logró cinco. La gala se desarrolló en el Royal Festival Hall de Londres.

Emma Stone. Agencias

Emma Stone y Emily Blunt

La actriz de 'Pobres criaturas' vistió un traje de su firma de confianza: Louis Vuitton. El diseño tenía una manga abullonada XXL, botonadura lateral y una falda con transparencias y bajo acolchado. Logró el Bafta como mejor actriz. Junto a ella, su colega británica, Emily Blunt brilló con un vestido transparente, de mangas murciélago y cut-outs en la cintura, de Elie Saab (colección Alta Costura Primavera/Verano 2024). Lo acompañó de calzado de Gianvito Rossi.

Emily Blunt. Agencias

La cinta que arrasó

'Oppenheimer' arrasó con siete premios Bafta. El protagonista Cillian Murphy, quien logró el galardón como mejor actor, lució un look negro que constaba de abrigo con solapas, camisa de cuello mao con fajín ancho y unos pantalones rectos.

Cillian Murphy. Agencias

Dua Lipa

La cantante y ahora actriz lució un vestido rojo de Valentino con escote halter y una larga capa que se convirtió en cola. La creación la realzó con joyas de Tiffany & Co. Ella desfiló sola en la alfombra roja previa a la gala y a la salida del after party, organizado por la revista Vogue (edición británica), protagonizó su primer posado con Callum Turner. Los rumores de un idilio entre la intérprete de 'Dance The Night' y la estrella de 'Animales Fantásticos' comenzaron el pasado enero, cuando fueron captados bailando en actitud muy cariñosa en un local de Los Ángeles

Dua Lipa. Agencias

Sin Kate Middleton

La bella ciudad de Londres acogió la celebración de los Premios Bafta 2024, la gran fiesta del cine inglés, desarrollada el domingo 18. Ahí el heredero al trono de Inglaterra, el príncipe Guillermo, retomó su agenda y asistió a la gala. Los primeros reconocimientos a los que acude en solitario, sin su esposa, Kate Middleton, que se recupera de una operación abdominal. Su aparición era muy esperada y estuvo marcada por la seriedad del hijo mayor del rey Carlos III.

Guillermo de Inglaterra. Agencias

A los Bafta, Guillermo ha acudido de forma ininterrumpida desde 2010, cuando se le nombró presidente honorífico. Tras su paso por la alfombra roja, una vez dentro del Royal Festival Hall del Southbank Centre, saludó al exastro del fútbol David Beckham y luego se sentó junto a Cate Blanchett y esperó hasta que diera comienzo la ceremonia de entrega, presentada este año por el actor escocés David Tennant.

En su encuentro con los medios, el hermano mayor del príncipe Harry reconoció que no pudo ver tantas películas como le hubiera gustado debido al estado de salud de Kate Middleton. Después, admitió que era fan del director Christopher Nolan y de su Oppenheimer.

Cate Blanchett. Agencias

Cate Blanchett

Optó por un vestido en color burdeos con detalles de cuero en el cuello y las mangas, de Louis Vuitton. Llamó la atención el collar que recorría su cuerpo. Mantiene una buena relación con el príncipe Guillermo. Cuando se vieron, ambos se saludaron de manera afectuosa. Fue una de las presentadoras de la última gala de los premios Earthshot, evento celebrado en Singapur y que presidió el primogénito del rey Carlos III.

David Beckham. Agencias

Metió la pata

El exfutbolista británico David Beckham pronunció (en el escenario) la palabra soccer con la que se refieren al fútbol en Estados Unidos en vez de football como se dice en Inglaterra. Fue muy criticado por tratar de complacer al país donde ahora es propietario del equipo Inter de Miami, en el que juega el argentino Lionel Messi.

Michael J. Fox con Tracy Pollan. Agencias

Un ejemplo de fortaleza

Un momento emotivo se dio cuando Michael J. Fox entregó el premio a mejor película a 'Oppenheimer'. El actor subió en silla de ruedas al escenario debido a los problemas de movilidad a causa del párkinson, pero se puso en pie sujetándose al atril. Fue ovacionado. Se ha convertido en ejemplo de resiliencia. Junto a Tracy Pollan en la alfombra roja.

Naomi Campbell. Agencias

Naomi Campbell

La modelo británica prefirió el color negro en un diseño de Chanel Alta Costura (colección Otoño/Invierno 2023-2024), que acompañó de una capa transparente con capucha.

Margot Robbie

La protagonista de 'Barbie' llevó un vestido bicolor de Armani Privé que se entallaba a su figura. Lo acompañó con unos guantes de ópera.

Margot Robbie. Agencias

Bradley Cooper y Carey Mulligan

El actor lució una blazer-abrigo de Louis Vuitton cruzado con botonadura frontal combinada con unos pantalones acampanados, mientras que su compañera de reparto optó por un vestido de seda negro, con cuerpo encorsetado y falda acampanada, de Dior.

Bradley Cooper. Agencias

Ellos participaron en 'Maestro', la película dramática biográfica, centrada en la relación entre el compositor Leonard Bernstein y su esposa Felicia Montealegre.

Carey Mulligan. Agencias

