El feminismo hecho canción

Hasta hace 15 años temas como el feminismo, el empoderamiento y la igualdad de género, no eran asuntos de debate. Sin embargo, este grupo de mujeres sacudieron a gran parte del mundo con canciones que calaron en el alma de las féminas que vieron en sus letras una esperanza para salir de la sumisión y la opresión, víctimas de aquellos hombres machistas. EXPRESIONES ha seleccionado un puñado de melodías de diversas épocas, que tiraron al traste el término ‘sexo débil’.

I WILL SURVIVE (Gloria Gaynor)

La canción infaltable en un karaoke gringo interpretada por la estadounidense Gloria Gaynor. I will survive (1978), uno de los himnos de la música disco, también lo es del feminismo. La historia de una mujer que venció el miedo hacia el hombre que la maltrataba .“Vete, ahora vete, sal por la puerta, simplemente date la vuelta,porque ya no eres bienvenido. ¿No eras tú el que intentó hacerme daño con un adiós? ¿Pensaste que me derrumbaría? ¿Pensaste que me metería en la cama y moriría? ¡Oh no!, no yo, yo sobreviviré”.

MUDANZAS (Lupita D'Alessio)

La cantante mexicana Lupita D'alessio basó gran parte de su carrera en denostar a través de sus canciones a los hombres; sin embargo, en Mudanzas (1981), la artista habla de un nuevo comenzar en la que plasma su rebeldía: ”Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje,entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito y ver claro en vez de oscuro. Desarraigar mis secretos Dejar de vivir, si no es por vivir la vida que grita dentro de mí, mi libertad”.

YO NO SOY ESA (Mari Trini)

El tema que lanzó al estrellato a la española Mari Trini fue compuesto en 1971 por la propia artista (ya fallecida) que las feministas tomaron como bandera. “Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla. Que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña si, no, esa no soy yo”.

SOY YO (Marta Sánchez)

En el año 2002, la española Marta Sánchez lanzó el álbum Soy yo , que llegó a ser número uno, gracias a la canción del mismo nombre que fue lanzada como segundo sencillo. Parte de la letra dice: “Estuve al borde del abismo por tu amor. Lejos de tu mar, me siento más firme. ¡Quédate dónde estás! Soy yo la que se marchó. Soy yo, sin pedir perdón. Mírame y dime cuál es la verdad, esa será, tu sentencia final”.

YO NO SOY ESA MUJER (Paulina Rubio)

No ha habido un álbum más exitoso en la carrera de la mexicana Paulina Rubio que Paulina. El disco publicado en el año 2000 incluyó varios éxitos que llegaron al número uno, principalmente Yo no soy esa mujer y su rebelde estribillo: “Yo no soy esa mujer, que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré, en el eco de tu voz, en un rincón”.