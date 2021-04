Experiencias de audio, la nueva apuesta de las plataformas de streaming

Limitarse no es una opción, menos en un mundo digital tan cambiante. Formatos de audio estándares como las playlists y los podcast pueden en un futuro cercano empezar a sonar obsoletos.

Para esto, las plataformas digitales ya se están preparando y están a un paso más adelante de lo que el público pide. Por ejemplo, Your Daily Drive de Spotify es una nueva función de la plataforma que reúne noticias de NPR y The Wall Street Journal, música y podcasts.

Está especialmente dirigido a los conductores que pasan horas dentro de sus carros y quieren que el tiempo ahí adentro sea más ameno y divertido. También se puede personalizar, lo que mejora la seguridad de las personas ya que no tienen que distraerse para buscar algo para escuchar mientras conducen.

Los bloggers forman otro grupo objetivo importante dentro de estas nuevas propuestas ya que la plataforma se unió a Anchor y Wordpress para la creación de nuevos formatos y así llegar a nuevas audiencias. ¿Cómo? Pues el contenido escrito que publican diaria o semanalmente ahora puede mutar a un podcast y viceversa: los podcasters podrán publicar sus episodios como entradas de un blog.

Históricamente, el podcasting ha sido de naturaleza unidireccional, en el que el creador habla a los oyentes y hay poca oportunidad para recibir comentarios. Estas nuevas opciones van a permitir un intercambio más personal y directo.

En los próximos meses llegará otra función para agregar videos a los podcast cuando se publiquen a través de Anchor y así los creadores tendrán el poder de complementar su audio con imágenes. La prueba de podcasts de video en Spotify comenzó en julio del 2020 y en los próximos meses más creadores de contenido podrán acceder a esta característica con la ampliación de las pruebas.

Y para los amantes de la música, ¿qué hay de nuevo? Aunque aún no está disponible en todos los países, ahora también cuando escuche su canción o álbum favorito de algún artista, puede activar la experiencia radiofónica de oír a un DJ o periodista musical ofreciendo su perspectiva. Y a usted, ¿qué le gustaría escuchar?

El desafío de los creadores de contenido locales

“Todas estas nuevas herramientas, plataformas y aplicaciones que están lanzando son una nueva forma de crear y compartir contenido y una oportunidad de llegar a una audiencia más grande o, inclusive, a la misma que ya tienes pero de una forma distinta. Sabemos que Instagram era la número uno para hacerlo, pero esto está cambiando y la gente está buscando otras opciones de entretenimiento que termina siendo consumir contenido de creadores. Estaría bueno probarla para ver si funciona con tu nicho, marca o producto.

El mayor desafío de pasar mi contenido a un formato de audio sería dejar de depender tanto de lo visual y encontrar esa fórmula de cómo llegar a la gente por medio de voz, sonido y música. Últimamente he estado bastante enfocado en hacer videos en Tik Tok y he notado cambios en la recepción cuando he agregado una voz en off. Yo creo que a la gente le engancha oír a alguien y es un apoyo gigante”. Carlos Allauca (@carlosallauca, 14 mil seguidores)

“Suena súper interesante, pero para mí es un tema desconocido. No tengo idea de cómo crear un podcast, por ahora solo los escucho. El desafío sería modificarlo para que cada uno tenga sus ideas principales y no se mezclen temas que quizás no tengan relevancia.

Por ejemplo, yo en cada post toco temas distintos. También pensaría en cómo lograr un hilo conductor en cada capítulo para llegar a conclusiones y poder tener un fin que llame a la reflexión para que no quede nada al aire”. Mónica Crespo (@monicute_, 46 mil seguidores)

Y la gente, ¿qué opina?

Muchas personas que pasan la mayoría dentro de su vehículo, de un lado a otro, y no tienen tiempo para sentarse y ponerse al día con las noticias, tampoco para relajarse y escuchar su música favorita y, mucho menos, para desconectarse con podcasts que los ayuden o eduquen en temas específicos. EXPRESIONES conversó con personas de distintas edades para conocer qué piensan.

“En las mañanas, me gustaría escuchar un programa que combine esas tres cosas: música, noticias y podcasts. Sería una competencia directa con la radio. Yo a veces la pongo cuando estoy en el carro porque si solo estoy escuchando Spotify me siento un poco desconectada de la realidad y no me entero de nada. Creo que esta función me da toda la información que necesito”. Camila, 28 años

“Mis amigos me molestan porque escucho radio (risas) y es porque a veces me dan ganas de escuchar otro tipo de contenido, entre esos las noticias que no las veo en la televisión y es la mejor manera de informarse. En las plataformas de streaming que uso, yo hago mis playlists y son las que generalmente pongo y hay días que me aburren. Me gustaría tener variedad en un mismo formato y evitar estar cambiando a cada rato mientras manejo”. Pamela, 32 años

“Escuchar música en el carro es increíble, pero también debemos de tener pausas para informarnos de lo que sucede a nuestro alrededor. Yo no tengo tanta experiencia escuchando podcasts, sin embargo no vendría mal reflexionar sobre el punto de vista que te menciona otra persona sobre cualquier tema. Puede que de tanto trabajo, escuchar a otro me aterrice a lo que puedo estar descuidando o también me puede estar recomendando algo para tener hábitos más saludables”. Juan Andrés, 28 años