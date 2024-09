A Eugenio Derbez lo confundieron con un indigente en EE.UU.

El artista mexicano, de 63 años. logró hacerse un nombre como actor en Hollywood. Fue invitado a presentar los Premios Óscar y participó en películas reconocidas, pero su vida en Estados Unidos no resultó tan sencilla como parece.

Eugenio Derbez compartió una experiencia impactante al ser confundido con un indigente durante un problema de salud. Todo comenzó mientras trabajaba en obras de teatro en inglés. Después de su primera función, comenzó a evacuar sangre. Se hospedó en un hotel económico que le separó su asistente. Al salir en busca de ayuda, llegó una ambulancia, y los paramédicos lo trataron como si fuera una persona indigente. “No tenía identificación porque me subieron a la camilla directamente. Escuché que decían: ‘Es un hombre latino de cierta edad, creemos que es un mendigo, estaba en un hotel de paso, no tiene documentos, nada’”, relató Derbez en el programa mexicano El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). “Me metieron en la camilla y me dejaron en una esquina”. Además, confesó: “No soporto las inyecciones; si me sacan sangre, me desmayo”.

La experiencia

Cuando estaban a punto de inyectarlo, sintió una reacción dentro de él y gritó: “¡No!” Justo antes de que le aplicaran los parches del desfibrilador, los médicos dijeron: “Ya despertó”. “A las tres horas me botaron a la calle, débil, con una cuenta de 20 mil dólares que el estado me envió y me cobraron hasta el último centavo”.

En la actualidad, Derbez disfruta de un sólido prestigio como actor latino en el país de Donald Trump.

