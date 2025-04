Estrenos de cine: tierras perdidas, pecadores y más para este 17 de abril

La cartelera cinematográfica del jueves 17 de abril llega cargada de emociones intensas, mundos apocalípticos, historias inspiradoras y batallas espirituales. Desde relatos de fantasía oscura hasta dramas reales con tintes sobrenaturales, estos estrenos prometen atrapar al público ecuatoriano con propuestas para todos los gustos. EXPRESIONES te invita a echar un vistazo a cada una de las nuevas películas que llegan a las salas del país.

Crítica de Cine: Una película de Minecraft, ¿solo para los más jóvenes? Leer más

Tierras perdidas (In the lost land)

La historia se centra en Asha, una joven guerrera que es enviada a unas tierras perdidas para cumplir con un propósito en particular. Allí, en ese territorio lleno de misterio, peligros sobrenaturales y terribles criaturas que ponen en riesgo su vida, debe enfrentar la magia oscura, la supervivencia, la ambición y el poder.

Envuelta en un tono oscuro y una tensa atmósfera, Asha no solo debe luchar contra las amenazas externas que la acechan sin tregua. También debe lidiar con sus propios demonios internos relacionados con el poder y sus decisiones morales.

Inspirada en un relato de George R. R. Martin, la producción junta aventura, mitología y dilemas morales. A esto se suman la complejidad de los personajes, las motivaciones contradictorias y la lucha por la supervivencia en un mundo cruel y peligroso.

Pecadores (Sinners)

Crítica de cine: Adolescencia, ¿cómo es la serie de Netflix que turba a los padres? Leer más

Un grupo de jóvenes intenta escapar de su entorno marcado por la violencia, la culpa y los secretos del pasado. En su huida, deberán confrontar sus propios demonios en una historia cargada de tensión, drama y redención.

Pecadores propone al espectador una mirada cruda y emocional sobre los límites del perdón y la responsabilidad personal.

Se trata de una película de terror gótico sobrenatural. Está dirigida, escrita producida por Ryan Coogler, conocido en la industria por su trabajo como director de las películas Creed y Black Panther.

Los papeles protagónicos están muy bien representados, a cargo de los actores Michael B. Jordan, Delroy Lindo, Jack O'Connell, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Hailee Steinfeld, Lola Kirke y Cristian Robinson.

Invencible: Un niño fuera de serie (The unbreakable boy)

Día Cero: Robert De Niro es el presidente de EE.UU. en la nueva serie de Netflix Leer más

No se conoce fácilmente a un niño como Austin. La probabilidad de padecer al mismo tiempo de osteogénesis imperfecta y autismo es de una en cuatro mil millones. Pero no es eso lo que lo hace especial. Lo que en él es impactante es su visión alegre y divertida de la vida, una visión que logra transformar y unir a todos a su alrededor.

Y es su padre, Scott (Zachary Levi), quien más se ha dejado tocar. Él no ve a Austin como un símbolo de algo roto, todo lo contrario. Para él, su hijo simboliza el triunfo de un espíritu inquebrantable. Porque la fuerza interior de este niño viene de abrazar el amor y la gracia, incluso en los tiempos difíciles.

La película está dirigida y escrita por el director y guionista de cine independiente Jon Gunn. La trama está basada en el libro The unbreakable boy: A father's fear, a son's courage, and a story of unconditional love, de Scott Michael LeRette y Susy Flory. Protagonizada por Zachary Levi en el papel principal junto a Meghann Fahy, Jacob Laval, Drew Powell, Gavin Warren y Patricia Heaton.

El día que la Tierra explotó (The day the Earth blew up: A Looney Tunes movie)

Mark Dane revela que tiene ELA y confirma su regreso al rodaje de Euphoria Leer más

Una serie de fenómenos naturales desata el caos global, mientras un grupo de científicos y sobrevivientes intenta detener una reacción en cadena que podría destruir el planeta. Este thriller apocalíptico de animación combina ciencia ficción, acción y suspenso, planteando la gran pregunta: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para salvar a la humanidad?

La película significa el debut como director de Pete Browngardt, además de ser la primera totalmente animada de la franquicia Looney Tunes en recibir un estreno en cines en todo el mundo. La trama es una continuación de la serie Looney Tunes Cartoons desarrollada por Browngardt.

Para esta historia que se centra en Pato Lucas y Porky Pig mientras intentan salvar a la Tierra de una invasión alienígena, se ha contratado las voces inconfundibles de Eric Bauza, Candi Milo, Peter MacNicol, Fred Tatasciore y Laraine Newman.

Libera Nos: El combate de los exorcistas (Libera nos: Il trionfo sul male)

Cristiano Ronaldo incursiona en el cine: estrenará dos películas con su productora Leer más

Este impactante documental sigue a un grupo de exorcistas en su lucha diaria contra el mal, abordando casos reales y testimonios estremecedores. Con acceso exclusivo a rituales y entrevistas, Libera Nos ofrece una visión cruda y profunda del mundo espiritual y las batallas invisibles que muchos aseguran vivir.

La producción intenta responder preguntas como quién es el demonio y cómo actúa, además de cuáles son sus armas. No quedan fuera otros interrogantes como la manera de diferenciar una verdadera posesión demoniáca o quién es realmente el exorcista.

La película incluye además algunas intervenciones del padre Gabriele Amorth, sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo muy popular por sus libros, conferencias e intervenciones radiofónicas y televisivas sobre la materia. Cuenta con el patrocinio de Asociación Internacional de Exorcistas, y es la única producción que cuenta con la aprobación oficial de esta importante asociación reconocida por el Vaticano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!