El sueño de muchos ecuatorianos de conocer a Bad Bunny se hizo realidad la noche de este miércoles 16 de noviembre. El cantante puertorriqueño ofreció un show inigualable en el estadio Olímpico Atahualpa como parte del 'World’s Hottest Tour'.

Uno de los momentos más esperados por sus fans en Ecuador, era la interpretación de la canción 'Calladita'... ¿Por qué? Había un plan que se fraguó desde muy temprano en Twitter: "responder como respondería un ecuatoriano". Y así llegó el momento: “ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó”, entonces el estadio respondió al unísono “el huevo”, una expresión que se popularizó en el país con este tema.

El momento en cuestión llegó cerca de las 22:45 y se vivió tal como muchos lo esperaban, con un estadio repleto pero a una sola voz. El Conejo Malo soltó una carcajada que enamoró a más de un fan.

En EXPRESO te recopilamos los mejores videos de este icónico momento:

Ir al concierto de #badbunnyecuador #BadBunny solo para gritar EL HUEVO. Mejor quédense viendo el en vivo de Diana Carolina pic.twitter.com/FTQTW1PyLP — Freirito 🥸 (@Freirito) November 17, 2022

Momento histórico: Bad bunny les puso el micrófono a la gente para que gritaran “el huevo” en Ecuador😂🇪🇨 pic.twitter.com/2OkWsVlrl7 — Bad Bunny 🌊 (@suconejitomalo) November 17, 2022

UN GRITO ANUNCIADO

El Ecuador esperaba este momento y se lo anunciaron al cuerpo de baile del artista.

El día anterior al concierto, bailarines de Bad Bunny asistieron a un restaurante en Quito, es allí cuando escucharon por primera vez la nueva versión de sus fans. El hecho se viralizo en redes sociales gracias a Antonio González, uno de los principales bailarines del cantante.

González habría quedado realmente sorprendido por la respuesta de las personas en el restaurante que decidió publicar videos en sus redes sociales al respecto.

“Miren yo quiero que sepan que no me saco de la cabeza, el fu**** huevo ese de 'Callaíta' de Ecuador”, dijo. Posteriormente, enfoca a otra bailarina y le dice la frase para lo que ella responde: “el huevo”. Le pregunta a otro bailarín “¿Quién te dañó? y él responde “El huevo”.

Y a ti... ¿Quién te dañó?