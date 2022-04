La artista quiteña Do Blanco (28) está de regreso. Con el pie derecho inicia una nueva etapa musical que ha estado pausada por problemas legales, que hoy resueltos, le dan un nuevo brillo a su vida. Quédate es el título del tema que ahora promociona y que grabó junto al artista urbano Helian Evans. Una canción que le dedicó a su amigo Helian cuando iba a migrar.

En esta entrevista, la pelirroja se confiesa, revela los detalles de su ausencia de los escenarios y cómo se refugió en la música para enfrentar la depresión.

Una pausa obligada

¿Por qué no ha sacado música en largo rato?

Este tema estuvo complicado, no solamente por la pandemia sino también porque estuve saliendo de un problema legal con un equipo de representación que tuve. Y ahora por fin puedo sacar música. Es una situación muy desgastante que se produjo por ignorancia mía y de la persona con la que firmé. Todo inició con buena onda, pero al final las cosas no funcionaron y eso hizo que quedara atada. Fue un momento de mucha oscuridad, estuve frustrada y desmotivada.

Haciendo un símil, es un caso como el de Paulo Londra que también se acaba de liberar y firmar con nueva disquera.

Sí, algo así. También como Taylor Swift. Es un problema que le ha pasado a un montón de artistas y, tristemente, la confianza que le tienes a una persona te ciega y aceptas contratos sin asesorarte. Y esto es lo más importante. Es lo que yo he aprendido, pero lo importante es eso para no volver a equivocarte.

Ahora que dice esto, ¿en Ecuador hay abogados especialistas en derechos de autor musicales?

Sí hacen falta. Cuando estuve pasando por este problema legal, se me hizo bastante complicado conseguir a un especialista que entendiera la problemática en la que me encontraba. Yo ya no era la dueña de los másters de mis canciones y no podía sacar música, porque todo lo que hiciera estaba bajo el paraguas de este sello que me representaba. Yo les agradezco mucho a ellos, pero llegó un punto que ya no se difundió nada. Era muy frustrante porque sentía que los años se me estaban yendo.

Con nuevas alas

¿Y qué ha aprendido?

A ser paciente y ser fuerte. Con este regreso, espero que las personas me sigan apoyando en mis canciones. Quédate es la primera de muchas que vienen en camino.

Ahora que todo se resolvió, ¿cómo se siente?

Firmé un contrato por cinco años que se terminó, porque la disquera no hizo nada por sacar adelante el proyecto. Me estaba comiendo la camiseta. Siempre voy a tener gratitud igual, porque me apoyaron en mi primer disco. Ahora me siento bien, trabajando mucho y, cómo sabes, trabajar independientemente cuesta más. Ahorré mucho para sacar este tema.

¿Cómo escribió esta canción?

Era un tema para Helian, que ya se iba a México a vivir. Pero él me dijo que me iba a esperar a que se resolvieran mis problemas y así poder hacer el tema juntos. Así que cada dos temas me preguntaba si podíamos anunciarla. La escribí hace dos años.

La canción es especial porque habla de lo que sintió al enterarse de que su amigo se mudaba…

Siempre fue pensada para él y con él. Por eso es algo bailable, pero en esta versión final une la balada y el reguetón.

¿Qué me cuenta del vídeo?

Yo ya no quiero parar. En el vídeo hay una analogía representada con mariposas volando. Esto para mí significa mi libertad. Yo fui una oruguita que se metió en un capullo que esperó paciente para poder salir. Ahora ya estoy fuera y con todo atrás de lo que me tenía tan mal. Estoy muy feliz ahora.

¿Sacará nuevas versiones de sus temas anteriores?

Sí, ya podría. Y son canciones que quiero recuperar y que son de mi autoría.