Diego Spotorno: El festejo de cumpleaños se adelantó

El actor Diego Spotorno celebró medio siglo de vida durante la emisión del programa En contacto, del viernes 11 de julio. Su compañera Gaby Díaz lo bautizó como el cincuentón de las amas de casa. El 1 de este mes volvió a la revista de Ecuavisa.

A su novia Nathaly Toledo y a su padre, Horacio los invitaron para compartir con el también presentador en esta ocasión tan especial. Diego confesó que su progenitor le pedía que termine los estudios. Cuando hace dos años se graduó de comunicador, le dio el título.

Don Horacio, muy orgulloso de su hijo

Don Horacio dijo que su hijo es gruñón, le aconsejó que siempre sea un hombre de bien, que mantenga el amor de Nathaly y que siga en el espacio En contacto. Antes estuvo desde 2010 al 2014.

El presentador cantó con Henry Bustamante y el actor Roberto Manrique, quien estuvo de visita. Se les salieron más de un gallo durante el show que ofrecieron.

El matinal adelantó el festejo porque Diego nació el 13 de julio de 1975. Se siente como de 20. Aunque está en este espacio, se mantiene en Huevos fritos de Armonía TV.

A esta edad ya no quiere consejos

En 2024 en una entrevista publicada por EXPRESIONES manifestó que cada década la ha disfrutado. “Cuando entré a los 40, pensé que todavía era joven y que podía mover las reglas a mi gusto. Ahora que ya estoy casi en los 50, no quiero que nadie me dé consejos; si me equivoco, me equivoco. Ya soy un señor. A esa edad ya no importará nada, entonces me sentaré en una cafetería con una bebida, así como hacen los señores que van al Policentro y pasan horas conversando”.

Su compañera de vida

El año pasado, la pareja de comunicadores Nathaly Toledo y Diego Spotorno celebraron diez años de amor. Ambos son de carácter fuerte y son defensores de los animales. Lo más probable es que el 13 de julio comparta con sus familiares la llegada de los 50.

A partir del próximo mes se lo verá en la segunda temporada de la telenovela Los García en la que interpreta al personaje de Pepe Pancho García, el protagonista de la historia que lo trajo de regreso a los dramatizados.

