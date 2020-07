Dayanna Monroy: "No le temo a las amenazas, estoy segura de mi trabajo"

Está tan inmersa en el mundo del periodismo investigativo que su única válvula de escape es el box y en ese deporte que desfoga toda esa adrenalina que vive día a día en las noticias.

Dayanna Monroy, quien dejó recientemente el programa de radio que tenía con Juan Xavier Benedetti, precisamente por la falta de tiempo, en una reciente entrevista a través de Instagram, indicó al autor de esta nota, que las denuncias sobre presunta corrupción en varios hospitales públicos de Ecuador, tienen aún mucha tela que cortar.

"Hay más casos por revelar, estoy trabajando en eso. No puedo aventurarme a adelantar algo, si no estoy segura, respaldada y documentada", comenta la comunicadora del noticiero 24 Horas, de Teleamazonas.

Pese a lo espinoso del asunto y lidiar con grupos oscuros de poder, sostiene que no ha recibido amenazas que atenten contra su integridad física, pero eso no implica que sea inmune a otro tipo de conminación. "Solo he recibido amenazas de que me van a demandar (la última es de Luz María Pico, la abogada de Daniel Salcedo), pero aquí estoy, nunca he huido a nada, ya veremos lo que pasa", dice con su acostumbrada plácida sonrisa y serena actitud. Por lo pronto, existe un hashtag que se ha viralizado en Twitter. #TodosSomosDayanna.