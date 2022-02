El vestido de Cynthia Viteri: sexy para unos, estupendo para otros

Cynthia Viteri tuvo dos cambios de look en su boda, también Juan Carlos.

Sin duda, el vestido de la alcaldesa Cynthia Viteri el día de su boda llamó la atención. Demasiado sexy para unos, estupendo para otros. De opinar nadie está exento y en las redes sociales los comentarios están de un lado y del otro.

EXPRESIONES consultó con algunos expertos en moda e imagen y esto fue lo que dijeron:

La diseñadora quiteña Paulina Anda, la describe como “elegante, radiante y sexy”. Asegura que el vestido confeccionado en organza semi transparente con detalles bordados por el guayaquileño Bartolome permite destacar su tonificada figura.

“Tiene un escote cruzado en forma de corazón, una abertura en la pierna bastante pronunciada y un hombro al descubierto. La inspiración para el vestido sería la guapísima modelo Bella Hadid, quien habría lucido en años anteriores un diseño muy similar".

Destacó los stilettos a tono con el vestido, la tiara cuyo romántico diseño incluyó flores de plaqué y el detalle del velo largo y sobre que cubría la parte trasera del vestido. “Sin lugar a dudas un vestido de novia, elegante y muy sexy que refleja la mueva apariencia y estilo de la alcaldesa”.

José Hidalgo, asesor de imagen, cree que los detalles orgánicos de la tela y el llevar un hombro descubierto y otro semidescubierto con la misma tela traslúcida son apropiados para una evento de ese tipo celebrado al pie del mar.

“Sin embargo, el velo excesivamente largo para una boda en playa aporta demasiado peso visual y la hizo lucir a ratos incómoda”, especifica.

En cuanto a los comentarios en redes que insisten en que el traje no es apropiado para la edad de Viteri (56), apunta: “Ella tiene la silueta y la actitud para lucirlo espléndidamente. Me hubiese gustado algo más original y no un atuendo inspirado en un traje de alfombra roja como el que lució Bella Hadid en el festival de Cannes. Los zapatos perfectamente seleccionados, nude y sin adornos, para que el vestido sea el que destaque”.