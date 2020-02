Lo siniestro, en las voces de seis mujeres

Ni monstruos, ni vampiros, ni zombies. El horror está en la calle, en la casa, en los seres queridos, y es mucho más atemorizante que los personajes de fantasía.

Siendo así, no debería sorprendernos que la literatura de terror contemporánea más potente proviene de las voces femeninas, concretamente de seis escritoras cuya concepción de lo siniestro se ha forjado en base a lo cotidiano y que, desde ahí, se fusiona con lo distópico y lo paranormal.

En esta edición de Kiosco de Libros les presentamos a estas talentosas autoras y sus obras más recientes.

Mariana Enriquez

Con los libros de relatos ‘Los peligros de fumar en la cama’ (2009) y ‘Las cosas que perdimos en el fuego’, la escritora argentina Mariana Enriquez demostró su gran habilidad para transformar episodios de la vida diaria en historias donde prima lo macabro. Lo hace sin embargo, con un perturbador trasfondo social, ahondando en temas como la violencia de género, la pobreza y la depresión.

La autora ganó el Premio Herralde de novela el año pasado. Cortesía

El año pasado, Enriquez ganó el Premio Herralde de Novela con ‘Nuestra parte de la noche’, una obra en la que, una vez más, juega con la delgada línea entre la fantasía y la realidad. Esta se sitúa en los años ochenta y sigue a Juan y a Gaspar, padre e hijo, mientras atraviesan Argentina por carretera. Juan intenta proteger a su hijo de un destino inevitable, convertirse en médium para La Oscuridad una deidad lovecrafteana que es contactada por una secta bonaerense, con el fin de alcanzar la vida eterna.

Pero este horror paranormal se une al horror de la dictadura argentina de los años setenta y ochenta, con sus torturados, sus desaparecidos y los centenares de muertos encontrados en fosas comunes.

La novela sigue a un padre y su hijo en una travesía por la Argentina de los años ochenta. Cortesía

“Yo debía tener 11 o 12 años cuando todo eso pasó, y lo tenía todo al alcance de mi mano, no distinguía entre realidad y ficción porque la realidad era peor de lo que cualquier ficción podía imaginar”, dijo la autora en una entrevista con Diario El País.

Elvira Navarro

‘La isla de los conejos’ se publicó en 2019, tres años después del lanzamiento de ‘Los últimos días de Adelaida García Morales’, una novela duramente cuestionada en España y que llevó a debate los límites de la ficción.

La escritora española publicó 'La isla de los conejos el año pasado. Cortesía

Sin embargo en esta obra, Elvira Navarro regresa de lleno al cuento con once relatos que ahondan en psicologías perturbadoras que llevan a sus personajes al límite. El horror en estas historias inicia en la psiquis de sus personajes, en lo que sienten y creen, y la trama avanza con la manifestación de estas disfunciones.

“Creo que nos atrae lo que nos perturba porque necesitamos llevarlo a la luz. Porque lo que te perturba y no haces consciente es una potencia que te puede destruir”, señaló la escritora en una entrevista.

La obra cuenta con once relatos donde prima el terror psicológico. Cortesía

Entre los relatos más impactantes están ‘Encía’, ‘La habitación de arriba’ y ‘Las cartas de Gerardo’.

Cristina Sánchez Andrade

“Para lograr una emoción, es efectivo crear algo que nos perturbe. Lo que no nos perturba es porque en el fondo, está en nosotros”. Este resumen es el que la autora española hace sobre su libro más reciente, ‘El niño que comía lana’.

La autora ahonda en la ruralidad gallega. Cortesía

Sánchez Andrade no cree que los quince relatos que conforman la obra pueden catalogarse en el género del terror o sus múltiples híbridos, pero acepta que no le gustan las historias con finales felices.

Los cuentos son tremendistas, y exacerban los efectos de la pobreza, el hambre y la soledad, llevando a sus personajes al abismo y a la desesperación. Casi todos tienen como escenario la zona rural de Galicia, y mucho se basan en las vicisitudes que aun afectan a esta región.

Los relatos se narran desde el tremendismo al más puro estilo de Camilo José Cela. Cortesía

Quizás lo más inquietante de estos relatos es que, sin contar con seres de fantasía o situaciones paranormales, estos hacen preguntas fundamentales sobre la condición humana y ofrecen respuestas poco complacientes, y quizás aterradoramente honestas.

Anna Starobinets

La escritora y periodista rusa es considerada ‘la reina del terror’. Sus obras fluctúan entre este género y la ciencia ficción, a veces intercalándolos entre sí.

Solo cuatro de las obras de la escritora rusa han sido traducidas al castellano Cortesía

Solo cuatro de sus obras están publicadas en español, pero se trata de obras impresionantes, con personajes complejos y que abordan el terror dentro del sitio que la sociedad supone el más seguro de todos: la familia.

Quizás el más impresionante de todos sus libros es ‘Una edad difícil’, compuesto por ocho relatos que inician con acciones totalmente cotidianas, en las que lo siniestro se cuela de a poco, hasta llevar a los personajes y al lector a una espiral de la que no pueden escapar.

El libro está compuesto por ocho relatos. Cortesía

Sus protagonistas son personas de clase media, con vida normales, que son consumidos por sus obsesiones: un niño obsesionado con no pisar las grietas del asfalto, una mujer que encarga un sustituto para su marido; una agencia que elimina a personas que incomodan, historias donde la realidad y la ficción se fusionan.

Carmen María Machado

Terror, erotismo y ciencia ficción, puntualizado por un sentido del humor perverso, marcan el libro de relatos ‘Su cuerpo y otras fiestas’, de la escritora norteamericana Carmen María Machado.

La escritora norteamericana cuenta con tan solo tres obras publicadas. Cortesía

El género también juega un papel crucial en las breves piezas de esta autora, pues explora el feminisimo, y de paso, deja por fuera, casi en su totalidad, la presencia masculina. “La verdad es que no lo hice a propósito, salió así, sin más, porque no me interesa en absoluto escribir desde un punto de vista masculino. Ya está bien de hombres en la ficción, estoy harta”, explicó en una entrevista.

Por ocho cuentos de esta obra pasan fantasmas de chicas asesinadas, víctimas de la moda, plagas asesinas, partos, violaciones, y amores enfermizos que pasan rápidamente de lo anecdótico a lo atemorizante. La obra, traducida a más de diez idiomas, ha ganado varios premios y próximamente se convertirá en una serie del canal FX.

Los relatos se adentran en temas como el feminismo y la violencia de género. Cortesía

Hay que agregar aquí que, el año pasado, Machado publicó ‘In the dreamhouse’, obra que no ha sido traducida al español y que marca un oscuro y doloroso debut en la literatura. En esta, la escritora narra los pormenores de su violenta relación con una novia y las complejidades de la violencia intragénero.

Samanta Schweblin

La escritora argentina se dio a conocer por sus relatos, entre ellos ‘Pájaros en la boca’, que ha sido traducido en varios idioma y que ganó el premio Casa de las Américas. A esta obra le siguió la inolvidable ‘Distancia de rescate’, una novela donde el horror llega de la mano de la maternidad y de la compleja relación entre los niños y los adultos que los rodean.

La escritora argentina publicó 'Kentukis' en 2018. Su novela previa, 'Distancia de rescate' se producirá en Netflix. Cortesía

“La maternidad pone en jaque muchas cosas. No es la primera vez que escucho a un padre decir que cuando nació su hijo conoció el verdadero miedo. ¿Se pude vivir con la inminencia de la muerte de un hijo? Quizá sea una de las cosas más terroríficas por las que pueda pasar un ser humano”, subrayó la escritora tras la publicación del libro, que pronto será una película de Netflix.

En 2018, Schweblin volvió a las estanterías con ‘Kentukis’, una novela donde lo siniestro proviene de la relación entre humanos con una especie de mascotas tecnológicas, controladas de manera remota por otro usuario, ubicado en cualquier parte del mundo.

'Kentukis' se publicó en 2018. Cortesía

Pero el terror aquí no proviene del kentuki, ni de la temida dominación mundial provocada por una distopía liderada por máquinas con inteligencia artificial, sino de las situaciones que se generan entre seres humanos, cuando dejas entrar en casa los vigilantes ojos de un desconocido.