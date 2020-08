'Abuelita', el perturbador relato que cautivó al Mundial de Escritura

“Abuelita es una hiena de ojos negros. Duerme en el jardín bajo un aguacatero nacido de una pepa gorda. Abuelita se lame la piel curtida y le aúlla a la luna. Desde mi habitación, en medio de sombras nudosas, la veo tragarse puñados de tierra. Mamá la encadena a los árboles, a los postes, a una varilla embebida en un dado de hormigón, como si fuese una perra. La sujeta con una cadena de eslabones gruesos con la que se envuelve en las tardes calurosas antes de quedarse dormida. Entonces mamá aprovecha para cambiarle el agua. Una vez intenté acercarme y me mordió con tal fuerza que me hizo sangre. Corrimos a urgencias. Me cosieron las brechas abiertas por sus dientes falsos.

“¿Quién le hizo esto a su niño, señora?” “¿Qué clase de animal tiene por madre?”.

Así inicia ‘Abuelita’, cuento del arquitecto Rommel Manosalvas que ganó la semana pasada el Mundial de Escritura.

El encierro producto de la cuarentena, y un ‘tuit’ donde leyó la convocatoria, llevaron al quiteño a participar en el certamen, que se organizó en Argentina, y que contó con más de cinco mil participantes de cuarenta y dos países.

Pero para Rommel, esta no era su primera incursión literaria. El joven se dio a conocer años antes como ‘booktuber’ en Youtube. “Leo desde niño, es algo que me apasiona”, dijo a EXPRESO. “Empecé mi canal porque, como estudiaba arquitectura, no tenía con quién compartir esa pasión, entonces así, hablando sobre los libros que leía, conocí a otros lectores con quien tenía mucho en común”.

La progresión de lector a escritor es una natural, como lo demuestran miles de autores, y en el caso de Manosalvas, no es la excepción. Ha participado en varios talleres, y a la par de su participación en el Mundial de Escritura, trabaja en su primer novela.

Previamente había publicado un relato en una antología de la editorial Cactus Pink. "Escribo desde los trece años. Era una vía de escape para huir de mi timidez", recordó.

Su futura obra, al igual que el cuento, también versa sobre el cuerpo y su decadencia, tema fascina al autor. “Me interesa mucho escribir sobre el cuerpo enfermo, sobre cómo este incide en la casa, en quienes lo rodean”, reflexionó.

Y justo esa decadencia es la que encanta y perturba al lector en “Abuelita”. El escritor Jonathan Lethem, describió el relato como uno lleno de “lenguaje vívido e imágenes salvajemente inesperadas. Sube la apuesta. Me alarma”.

El uso del lenguaje es otro elemento en el que se centra del joven escritor. “Quiero enfocarme en el lenguaje, sobre todo en lo poético, en lo descriptivo”. Este señala que entre las obras que lo han marcado, están las novelas de las ecuatorianas Mónica Ojeda y Daniela Alcívar Bellolio, reconocidas justamente por esas dos características, el énfasis en el cuerpo, y el impresionante uso del lenguaje.

Con respecto al futuro, Manosalvas solo sabe que seguirá escribiendo y que aprovechará las oportunidades que este triunfo le han brindado para, a futuro, publicar su primera novela. “Aún estoy un poco abrumado. Me tomó por sorpresa ganar y sobre todo ser leído por autores que admiro, como Mariana Enríquez y Javier Cercas”, señaló.

También continuará con su faceta como booktuber. Pertenece a varios clubes de lectura, disfruta compartir sus experiencias con sus seguidores. “No creo que los booktubers seamos críticos, porque no tenemos la formación académica, ni creo que necesariamente la crítica sea elitista. Solo sé que conectarme con otros lectores es una experiencia muy buena, y que ahora quiero conjugar con la arquitectura y con la música, que son mis otros intereses”, agregó.