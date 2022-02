La parlamentaria andina, Cristina Reyes, se casó con Patrik Mitaz en una boda íntima, este 19 de febrero de 2022, en la ciudad de Manta (Manabí).

Reyes usó un vestido color rojo, al estilo novia oriental, a cargo de la diseñadora Karla González.

A pesar de que él es de Quito y ella de Guayaquil, los ahora esposos decidieron unir sus vidas en una reunión con familiares y amigos en Manta, porque allí Reyes inició su carrera política como Constituyente.

No obstante, a la política también mencionó -en una entrevista para EXPRESIONES- que le daban nervios casarse. “Me sentía un poco relajada, pero como la fecha se acerca, me dan nervios. Ya estamos grandes. Ambos tenemos 40. No es una decisión tomada a la ligera, sino con mucho amor”, dijo.

Por el momento, ambos disfrutan de esta nueva etapa en su vida, pero por ahora no habrá luna de miel.