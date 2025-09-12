Copa Ecuador 2025: arranca la fase decisiva con transmisión por DIRECTV y DGO

Los octavos se juegan del 10 de septiembre al 9 de octubre con 16 equipos en competencia.

La Copa Ecuador 2025 entra en su etapa más emocionante con los octavos de final.

Los octavos de final de la Copa Ecuador 2025 se disputarán entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre, fase en la que 16 clubes de distintas categorías pelearán por permanecer en la competencia y buscar la clasificación al título y a la CONMEBOL Libertadores 2026. DIRECTV y su plataforma de streaming DGO ofrecerán la transmisión en vivo de todos los encuentros, a través del canal DSPORTS (610 / 1610 HD) y la señal en línea.

La etapa de octavos quedó definida con la presencia de siete equipos de la Serie A y nueve representantes de categorías inferiores, lo que mantiene el espíritu del torneo al mezclar tradición y sorpresas. Tras la temprana eliminación de Barcelona (0-2 ante Cuenca Jrs.), se perfilan duelos atractivos como Aucas vs. Deportivo Cuenca, Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica y Cuenca Jrs vs. La Cantera. Entre los favoritos que siguen en carrera figuran El Nacional, Liga de Quito, Emelec e Independiente del Valle.

Los partidos que terminen igualados al cabo de los 90 minutos reglamentarios se resolverán por tanda de penales, sistema que añade mayor dramatismo a la eliminatoria directa.

Calendario destacado (octavos de final)

Todos los encuentros estarán disponibles en DGO y algunos se emitirán por DSPORTS en la grilla de DIRECTV:

10/9 19:00 — Aucas vs. Deportivo Cuenca (DSPORTS 610 / 1610 HD)

18/9 17:00 — 9 de Octubre vs. El Nacional

26/9 19:00 — Cuenca Jrs vs. La Cantera

1/10 16:00 — Leones del Norte vs. Emelec

1/10 19:00 — Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica

2/10 19:00 — Santo Domingo vs. Guayaquil City

8/10 19:00 — Gualaceo vs. Independiente del Valle

9/10 19:00 — San Antonio vs. Liga de Quito

Cómo acceder a DGO

Los interesados en ver las transmisiones pueden contratar los planes disponibles en la web oficial de DIRECTV GO y, luego de la contratación, acceder mediante la app en Smart TV, smartphone, tablet o vía navegador web. DGO integra programación en vivo, contenido on demand y la cobertura deportiva completa de la competición.

