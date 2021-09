Conciertos en tiempos de Covid

Desde la ciudad de Madrid, así fue la experiencia de asistir, después de un año y medio, a un espectáculo de música con todas las restricciones impuestas.

Bogotá, Guayaquil o Madrid. No importa de qué ciudad se trate. Todas están deseosas de conciertos y diversión. Ha pasado ya más de un año y medio desde que no asistía a un evento de música masivo y esta vez el turno fue en la capital española.

El recinto IFEMA, donde generalmente se llevan a cabo este tipo de espectáculos, se preparó minuciosamente para recibir a público de todo tipo, especialmente menores de edad acompañados de sus padres, por el tipo de artistas que se presentaron.

Al entrar, los controles eran los de siempre. Sin embargo, se recomendaba llevar la entrada en formato digital para evitar contactos innecesarios entre los trabajadores y los asistentes.

Pasado ese primer control, todo se veía muy normal. Gente con sus mascarillas puestas 24/7 y distanciamiento social en las filas para comprar bebidas y comida, así como para utilizar los baños públicos.

En la parte de las gradas la situación empezaba a cambiar un poco. Muchos grupos de amigos estaban sentados juntos, pero guardaban distancia con los desconocidos que estaban alrededor.

El reto más grande de asistir a un show en tiempos de pandemia es no poder pararse para bailar o saltar, dada la energía del cantante que esté en tarima. De seguro, mucha gente se sentirá identificada y a la vez dolida con esta situación.

También se vuelve difícil no poder abrazar o conversar con el de al lado, así sea que no lo conozca, porque tiene mascarilla y hay un protocolo que respetar. Esperemos que la sensación de sentirse atrapado en una silla se vaya pronto, y que los conciertos puedan volver a ser como siempre.

El festival Coca Cola Music Experience

Se celebró el sábado 4 de septiembre desde las 15:30 en Madrid, en el recinto IFEMA, ubicado a unos 30 minutos del centro de la ciudad. El espectáculo fue al aire libre, pero con aforo limitado, y todas las entradas se vendieron. También se pudo ver de manera online, lo que permitió que miles de personas se conectaran, sobre todo de Latinoamérica, para poder ver y apoyar a sus artistas favoritos.

El cartel estuvo compuesto por Unique, Valantain, Luna Valle, Walls, Samantha, Marlena, Hugo Cobo, Funzo & Baby Loud, Eva B, Cepeda, Marc Seguí, Ana Mena, Ptazeta, Tini, Nicki Nicole, Aleesha y Sebastián Yatra.

El recital estuvo dividido por bloques. Los últimos cuatro artistas mencionados anteriormente fueron los últimos en pisar la tarima.

Tini se puso nostálgica

Apenas la argentina salió al escenario, se vieron entre el público banderas de distintos países europeos, como Alemania, Francia e Italia. Sabemos que en Europa hay muchos ‘tinistas’ (como se hacen llamar sus fans) que no quisieron desaprovechar la oportunidad de ver a su ídola, Tini, en vivo después de tanto tiempo. Con un conjunto Gucci multicolor, apareció interpretando una parte del tema Como duele, luego vino Fresa y a continuación 22.

La nostalgia la invadió antes de cantar 'Un beso en Madrid', pues recordó que la propuesta de la canción, una colaboración con Alejandro Sanz, le llegó en plena pandemia, cuando menos se lo esperaba, y fue un motivo de alegría entre tanta incertidumbre. También agradeció a sus fans, ya que esta fue la primera vez que pisa un escenario grande después de un año fuera de ellos. Cerró su participación con el megahit 'Miénteme'.

Nicki Nicole, la más esperada

Ya se sabía que la también argentina era muy querida por el público español, y su aparición fue una comprobación más de este hecho. Nicki Nicole interpretó sus mayores éxitos (la mayoría de estos son en colaboración) y el público no dejó nunca de acompañarla con sus voces. 'Mamichula', un featuring con el rapero Trueno, fue una de las canciones más aclamadas, así como 'Me has dejado', con el malagueño Delaossa.

Sebastián Yatra, el broche de oro

Con un poco de retraso, el colombiano Sebastián Yatra apareció en el escenario a las 23:00 para finalizar el festival y despedirlo de la mejor manera. Al verlo salir, la multitud enloqueció y al igual que ocurrió con Nicki Nicole, no dejaron de acompañarlo en cada tema que interpretó.

Traicionera, Por perro, Un año, Vuelve y por primera vez en vivo su reciente sencillo Delincuente fueron las canciones que hicieron que por un momento los asistentes se pararan de las sillas, hecho que inmediatamente fue detenido por los guardias del lugar. Con Chica ideal y Pareja del año dijo adiós y dejó a la gente con la energía a tope.