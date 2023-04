En febrero, Christian Nodal se convirtió en el artista mexicano con más oyentes mensuales a nivel global en la plataforma Spotify, superando los 20 millones, y ahora, estrena una de sus canciones de más amor y desamor en toda su carrera: Quédate.

“Todos alguna vez en la vida vivimos una historia que nos ha hecho caer hasta lo más bajo por la persona que creíamos amar y que nos amaba. Este tema está inspirado en la historia de miles de mis fans que en cada concierto me recuerdan que el amor está vivo, aún cuando está muriendo y que, aunque nos saque la peor versión, jamás debemos dejar de ser caballeros”, dijo el artista.

El video fue grabado en la ciudad de Miami, Florida, bajo la dirección de Fernando Lugo. “Yo no necesitaba odio, solo te pedía amor, yo ya no se que soy pues lloro, y los hombres no lloran, no”, dice una parte de la letra de la canción.

Christian sigue recorriendo el mundo con su gira ‘Foraji2 Tour’, presentando el próximo 20 de mayo, por primera vez con un sold out en el famoso Wizink Center de Madrid, España.