En agosto de 2021, la China Suárez y Benjamín Vicuña terminaron su vínculo amoroso tras cinco años juntos y dos hijos en común. A partir de ese momento, a la actriz se la había estado relacionando con distintos hombres del medio, pero no fue hasta el escándalo de la supuesta infidelidad del futbolista Mauri Icardi con ella a finales del año pasado, que los medios argentinos no han parado de hablar de su vida privada.

En concreto, el programa de televisión Los Ángeles de la Mañana (LAM), liderado por el periodista Ángel de Brito y acompañado de distintas panelistas, entre esas Yanina Latorre, es al que la China acusa de hostigamiento y acoso mediático.

En los últimos días, se viralizó un hilo de Twitter en el que una seguidora de la también cantante, recopiló todas las veces en las que el espacio televisivo la acosó y difundió contenido privado de ella. Aquí lo puede leer:

Abro hilo de lo poco coherente que #LAM (léase: Angel de Brito y Yanina Latorre) elige ser para poder para criticar y atacar a la China Suarez: — charry (@charry_stuarez) May 23, 2022

Suárez decidió vía Instagram Stories, agradecerle a la persona que lo hizo, asegurando que por primera vez se anima a hablar de todo lo que ha vivido estos últimos meses. “No lo digo desde un lugar de víctima porque obviamente yo me he equivocado y me equivoco, como todo el mundo, pero de lo que hablo es de una persecución. Lo voy a compartir (el hilo) pero es difícil verlo porque aunque a veces diga que las cosas no me afectan o que tengo una coraza muy grande porque no me queda otra, es feo, doloroso, vergonzoso. Recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte y puedo hablarlo”, fueron algunas de las palabras que compartió.

A partir de ese momento, pasaron alrededor de 24 horas más para que la actriz nuevamente apareciera en el programa. Y es que por la noche fue captada con el cantante Rusherking entrando a un hotel en la zona de Recoleta de Buenos Aires, y uno de los reporteros del programa mencionado anteriormente, hizo guardia toda la noche hasta que salieran. Cuando llegó el momento, la cámara los siguió mientras caminaban a agarrar un taxi, pero ninguno dio declaraciones.

Cuando se presentó la nota del suceso, Yanina no tardó en atacarla, y esta vez cuestionando su rol de madre, a lo que la China respondió vía Twitter:

Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) . Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo + — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 25, 2022

Se sabe que desde hace algunos meses, Suárez cuenta con un abogado, al que también agradeció públicamente, para poder frenar con toda la información sobre su vida privada que circula en los medios. Mientras tanto, ella dice que no se callará más.