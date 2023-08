Céline Dion (55) sufre un trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rígida, que solo padece una persona en un millón. Este afecta su sistema nervioso central y provoca espasmos musculares. Así lo dijo en diciembre pasado mediante sus redes sociales en diciembre pasado. Como consecuencia, debió anular todos sus conciertos hasta abril de 2024.

Luego de meses sin saber de su salud, su hermana Claudette, en entrevista para el diario Le Journal de Montréal, dice que aunque no han encontrado ninguna medicina que le funcione, “tener esperanza es importante”. Ahora su hermana Linda vive con ella y la cuida en estos duros momentos.

“Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, confesó Dion emocionada en un video publicado en sus redes sociales.

“Los extraño. Siempre doy el 100 % en mis espectáculos, pero mi condición ahora no me permite hacerlo. No tengo más remedio que concentrarme en mi salud en este momento”, añade la artista canadiense.

En 2018 anuló algunas presentaciones en el Caesars Palace de Las Vegas, a causa de una operación que le fue practicada para superar una afección en el oído cuyo nombre es Trompa de Eustaquio Patulosa.

Dos años antes, y con tan solo dos días de diferencia Céline Dion perdió a su esposo, René Angéli, y a uno de sus trece hermanos, ambos víctimas del cáncer. Sin duda, su vida no ha sido fácil para la artista. Ahora tiene otra dura prueba, pero ella no es de quedarse con los brazos cruzados.