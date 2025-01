Cantante de Kandela & Son aclara su relación con Jorgito: "Solo somos amigos"

El personaje mediático Jorgito Guayaco encendió las redes sociales tras anunciar supuestamente tener una relación amorosa, señalando como su pareja a Maitte, cantante de la reconocida agrupación musical Kandela & Son.

La revelación, que dio durante la transmisión de IRL del streamer Speed, generó revuelo y miles de comentarios en plataformas digitales, muchos de ellos especulativos y negativos.

Ante la creciente polémica, Maitte rompió el silencio para desmentir categóricamente los rumores y aclarar lo ocurrido, calificándolo como una “broma sin medir las consecuencias”.

"No soy su novia": Maitte desmiente las declaraciones de Jorgito



Maitte dejó claro que no tiene ningún vínculo sentimental con Jorgito Guayaco. Si bien admitió conocer al personaje mediático desde hace años, subrayó que su relación es únicamente de amistad. “Es completamente falso. No soy su novia ni lo he sido”, afirmó la joven cantante.

La polémica generó una ola de comentarios negativos hacia Maitte, lo que la llevó a pedir respeto y responsabilidad en el uso de redes sociales. La cantante lamentó que una simple broma haya escalado hasta convertirse en un tema viral.

Esta fue la imagen que Jorgito mostró de su novia. CAPTURA DE PANTALLA

El enfoque en su música y su carrera



Maitte, quien forma parte de Kandela & Son, una de las agrupaciones musicales más importantes de Ecuador, aseguró que su prioridad sigue siendo su carrera. Con cerca de 14,000 seguidores en redes sociales, la artista se dedica a compartir contenido relacionado con su trabajo y su amor por la música.

