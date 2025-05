Camila, su pez gigante y una infancia rota: así nace el filme “Alucina”

En medio de las calles del Centro Histórico de Quito, Camila camina sola. Avanza despacio, vestida con unos jeans, una chompa y una mochila amarilla. No habría nada extraordinario en la escena, de no ser porque, sobre ella, flota un gigantesco pez. Para los transeúntes, no ocurre nada fuera de lo común: solo una chica caminando sola. Pero Camila nunca está realmente sola.

En su mundo interior habitan hormigas organizadas, una voz sabia y casi omnisciente que la guía, y ese enorme pez que la protege con fiereza, sin pronunciar una sola palabra. Así comienza Alucina, un thriller donde la línea entre la realidad y la fantasía se desvanece, y que recientemente llegó a las salas de cine del país.

Su director, el argentino radicado en Ecuador Javier Cutrona, cuenta que el filme tardó años en materializarse, y que el guion nació de una experiencia profundamente personal: la de ser padre de un niño con autismo.

“El diagnóstico fue como una explosión interior, porque había que asimilarlo. De un momento a otro, su mamá y yo tuvimos que aprender sobre un universo totalmente distinto, que necesitábamos comprender para poder abogar por nuestro hijo, para que no lo encasillen ni lo discriminen. Y también teníamos que entenderlo desde su propia subjetividad. Ese proceso nos hizo personas más profundas”, explica.

La película transcurre entre dos dimensiones: el mundo exterior, en el que una joven con amnesia debe reconstruir los fragmentos de su historia, y su mundo interior, un paisaje donde lo fantástico es parte de lo cotidiano.

“Todos tenemos un mundo interno que se refleja en cómo actuamos hacia el exterior. En Alucina, Camila recuerda poco de su infancia y, por ello mismo, comienza a preguntarse qué es real. Pero todos tenemos ese universo propio que no siempre compartimos, que no se limita a lo que nos ha pasado, sino que también incluye la historia de nuestros antepasados y moldea cómo nos vemos y construimos nuestra identidad”, afirma el director.

La protagonista se llama Camila, y su historia es la que guía a la trama. Cortesía

Una historia sobre las familias

Si bien el mundo interior de Camila -interpretada en el filme por la actriz Jéssica Barahona- es un eje fundamental de Alucina, en el fondo, esta es una película sobre las familias y las cicatrices que deja la infancia. A lo largo del metraje, es el propio espectador quien debe armar las piezas del enigmático pasado de Camila, hasta llegar a una certeza: las heridas de la niñez son indelebles y marcan profundamente la vida adulta.

“Lo que nos sucede como seres humanos está íntimamente ligado a nuestras vivencias: a lo que experimentamos en la infancia, a la relación con nuestros padres y a la historia de nuestros abuelos. Todo esto forma parte de una herencia energética que influye en quiénes somos y en nuestra forma de estar en el mundo. Lo que le pasa a Camila nos pasa a todos, y eso afecta también la manera en que se percibe la película”, afirma Cutrona.

Un ejercicio de resistencia

Para el director, lograr que Alucina llegara a las salas de cine no fue solo un desafío, sino un verdadero ejercicio de resistencia. “Tomó siete años”, relata. “Primero obtuvimos un fondo para el desarrollo del proyecto, con el cual hicimos un casting masivo y encontramos a nuestros actores. Años después conseguimos un fondo de producción de 100.000 dólares, que, aunque era el más grande que habíamos recibido, no era suficiente para filmar. Tuvimos que buscar inversionistas. Finalmente grabamos durante la pandemia, y luego nos tocó buscar recursos adicionales para la posproducción”, explica.

Aun así, asegura que el recorrido ha sido la parte más enriquecedora del proceso. “Realmente soñaba con que la película viera la luz, que llegara a los cines, porque es distinta a muchas de las películas que se han hecho acá”, afirma.

El filme fue rodado entre Quito y Mompiche, aunque sus paisajes son principalmente quiteños, en particular las calles del Centro Histórico. El director, quien lleva más de una década radicado en Ecuador, eligió contar la historia en un entorno que le resulta a la vez familiar y ajeno. “Como migrante tienes una mirada distinta sobre la ciudad, el país y lo que ocurre a tu alrededor. Hay una desconexión, incluso si vives ahí. Y quería capturar esa sensación”, explica.

En camino a los festivales

Alucina se encuentra actualmente en cartelera a nivel nacional y estará disponible durante todo el mes de mayo. Paralelamente, la película continúa su recorrido por el circuito de festivales internacionales, que inició a finales del año pasado. Entre sus primeras paradas estuvo el Tallinn Black Nights Film Festival, en Estonia, donde recibió una mención del jurado.

“Quiero que la película llegue a los rincones más remotos del mundo, porque me interesa mucho ver cómo personas de culturas muy distintas a la nuestra reaccionan ante esta historia”, comenta el director.

Luego de esta etapa, afirma, comenzará el largo proceso para que la película llegue eventualmente a las plataformas de streaming.

