Luego de haber anunciado el fin de su relación sentimental, tanto Belinda como Christian Nodal lanzaron nuevos temas musicales en los que aparentan 'lanzarse dardos' entre ambos.

Belinda da declaraciones de su rompimiento y se desmienten primeros rumores Leer más

El primero fue Nodal, poco después, Belinda sorprendió a sus fans con un nuevo tema casi que en respuesta a lo hecho por su expareja.

"Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón", dice el tema de la mexicana titulado 'Mentiras cabrón', con el que ha puesto a delirar a los seguidores que viven con pasión esta ruptura.

En la canción, además, Belinda da a entender que su ex la controlaba y que por general se quedaba sola en casa.

Por su parte, Nodal, estrenó el pasado 18 de febrero su tema 'Ya no somos ni seremos' en el que a diferencia de el de su ex, apunta más para lo melancólico.

"Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dije: "Haz lo que quieras, vete si te quieres ir", no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo", canta Nodal.