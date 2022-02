El actor Javier Bardem participó este jueves 24 de febrero en una manifestación convocada ante la Embajada de Rusia en España contra la invasión a Ucrania y alertó de "la gran ola de refugiados que se avecina".

Bardem hizo un llamamiento para estar "a la altura de recepción y cuidado" de los refugiados que va a provocar la "violación" de la soberanía territorial de Ucrania por parte de Rusia.

Una invasión ante la que la Unión Europea no ha hecho lo suficiente, opinó el actor en declaraciones a EFE. Se ha hablado de sanciones económicas y de límites diplomáticos, lo que no cree que sea suficiente para parar al presidente ruso, Vladimir Putin.

"Putin es una persona que a mi juicio tiene un pensamiento muy ultranacionalista, muy imperialista, y zarista de una Rusia que se cree con derecho a invadir cualquier país vecino", afirmó, antes de agregar: "No sé hasta qué punto puede ser llevado al sentido común desde la diplomacia".

El actor Javier Bardem (c) durante la protesta llevada a cabo este jueves a las puertas de la embajada de Rusia en España, sita en Madrid, tras el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania. EFE

Javier Bardem, cuya faceta activista es conocida, quiso mostrar su apoyo "al pueblo ucraniano" y expresar su preocupación por el estado de los civiles porque "las víctimas son las de siempre: mujeres, niños, ancianos....".

"El pueblo ruso no es responsable de las acciones de sus presidentes (...) Cuando uno critica cualquier gobernabilidad no critica a la población ni a sus identidades, está criticando la acción de un gobernante, en este caso Putin", agregó el intérprete, nominado este año a los Óscar al mejor actor por "Being the Ricardos".

Bardem hizo estas declaraciones tras participar en una protesta ante la embajada rusa por la operación militar iniciada esta madrugada contra Ucrania por el Gobierno de Putin.

Los manifestantes portaban banderas y pancartas y coreaban consignas como "Putin agresor", "Putin fascista, gran terrorista", "Rusos fuera de Ucrania", "Ucrania es Europa", "Putin, Hitler" o "Europa, Ucrania quiere paz".

"Cuando caiga el último soldado ucraniano, Rusia vendrá a por el resto de Europa, a por cada uno de vosotros. ¡El mundo está en peligro!" se podía leer en una de las pancartas que han desplegado los asistentes.

Dos centenares de personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, asistieron a la concentración, donde también se ha escuchado el himno nacional ucraniano.