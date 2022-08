Bárbara de Regil visitará el Puerto Principal a mediados de septiembre. La artista mexicana obtuvo mucha popularidad hace seis años cuando obtuvo el papel protagónico en la adaptación de Rosario Tijeras. Posteriormente se volcó totalmente al ejercicio y empezó a dar clases y consejos de nutrición y salud.

Pese a sus 8.4 millones de seguidores en Instagram, la actriz no ha estado exenta de la polémica por sus opiniones. A mediados del 2020, en plena pandemia, mientras preparaba la cámara para dar sus clases online, Bárbara eligió un filtro que le cambió el tono de piel a uno más oscuro, quedando como morena. La artista se asustó y exclamó: “¡Ay qué prieta, no, qué feo!”. Las críticas no se hicieron esperar y fue tildada de racista.

En julio del año pasado entró en conflicto con el nutriólogo Aries Terrón, quien la cuestionó duramente por la fórmula de su proteína Loving it, de la marca BR5, pues según el experto esta carecía de propiedades saludables. Después ella aclaró que fue contratada como imagen.

Hace pocos días le cayeron encima en las redes por expresarse de la silueta de su compatriota, la cantante de música regional Chiquis Rivera. "No es mi estilo de cuerpo", señaló.

Mientras se prepara para participar en la nueva versión de la telenovela Tú o nadie, en la que dará vida a una 'chica humilde', ella se defiende y asegura que sus detractores le tienen envidia y que ella nació para brillar.