Bad Bunny se convierte en el más buscado por PETA

Acaba de empezar la nueva gira de Bad Bunny por Estados Unidos y ya hay una polémica a su alrededor. Y es que el artista puertorriqueño presentó en su primera fecha del Most Wanted Tour (El más buscado) a un caballo, en el cual entró cabalgando sobre el escenario.

Esto ocurrió el pasado 21 de febrero en el Delta Center de Salt Lake City, de Utah. El show, que parte de su reciente disco, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, está enmarcado en una temática visual del Oeste. Tal y cómo lo refleja la portada de su disco, llegó con un sobretodo azul y una capucha de cuero.

Fue por eso que People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), la mayor organización de derechos animales a nivel mundial, catalogó como un “acto irresponsable”, la inclusión por parte de Bad Bunny, de un caballo.

“Definitivamente, no estamos bien con este acto irresponsable. Bad Bunny, ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente no quiere estar ahí. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz, y no ser usados para tu espectáculo”, expresó PETA en sus redes sociales.

Bad Bunny no se ha pronunciado al respecto. En esta serie de conciertos recorrerá 31 ciudades alrededor de Estados Unidos y ofrecerá 47 shows.

— PETA Latino (@PETA_Latino) February 23, 2024