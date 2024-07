Armie Hammer reaparece en el pódcast Club Random, de Bill Maher

En una entrevista con Bill Maher, Armie Hammer entró en detalles sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada que lo han perseguido durante años. En el espacio, recordó que él ha sido absuelto por las autoridades de dos países. Hammer participó en Club Random, un podcast de Maher en el que entrevista una amplia variedad de invitados.

Érika Vélez: "No me he hecho cirugías estéticas"