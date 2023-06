La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles ha decidido no presentar cargos contra Armie Hammer por una supuesta agresión sexual. La supuesta violación fue denunciada por primera vez por una mujer que se identificó como Effie en febrero de 2021.

En la oficina del fiscal de distrito dio la declaración en una entrevista de Variety. “En este caso, los fiscales realizaron una revisión extremadamente exhaustiva, pero determinaron que en este momento no hay pruebas suficientes para acusar al Sr. Hammer de un delito. Como fiscales, tenemos la responsabilidad ética de acusar solo los casos que podamos probar más allá de una duda razonable. Debido a la complejidad de la relación y la incapacidad de probar un encuentro sexual forzado y no consentido, no podemos probar el caso”.

Armie también se pronunció en Instagram. “Estoy muy agradecido con el fiscal de distrito por realizar una investigación exhaustiva y llegar a la conclusión en la que me he mantenido firme todo este tiempo, que no se cometió ningún delito. Espero comenzar lo que será un proceso largo y difícil de reconstruir mi vida ahora que mi nombre está limpio”. Además agregó: “Me gustaría agradecer muy especialmente a todas las personas que me han ayudado a superar este momento. Voy hacia adelante y hacia arriba”.

En uno de los mensajes directos que se habrían filtrado entre Effie y Armie Hammer, supuestamente el actor habría dicho: “Soy 100 % caníbal”. Una de sus exparejas reveló algunas cosas gráficas que le dijo sobre comérsela y otra reveló el asunto de una posible violación. En 2022, se filtraron mensajes de texto impactantes, supuestamente enviados por Armie a varias mujeres.