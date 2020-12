Arianna Burgos: “Si inicio algo, lo debo terminar”

Nació en Guayaquil y guarda recuerdos de una infancia llena de anécdotas familiares, travesuras que, junto a sus hermanas, le hacía a sus abuelitos y los desayunos de su papá. Todo ello marcó la vida de Arianna Burgos, la abogada y directora de Emprendiendo Juntas, y hoy candidata a asambleísta por Guayas del movimiento CREO.

Para la producción con EXPRESIONES, Arianna dejó por un momento esa formalidad que la caracteriza y se puso en ‘modo relajado’ para hablar y posar para nuestro lente.

Lo que más recuerdo y disfruté fue cuando interpreté a Sandy, de Greese, en una obra de colegio. Olivia Newton John es una de mis actrices favoritas. También interpreté a Ángeles en la obra literaria Cupido es un murciélago.

La televisión también formó parte de su vida. “Guardo en mi mente desde el primer día de la grabación del seriado Súper Papá. Como el día que me entregaron a Rita, mi mascotita en la serie. Algo que muy pocos saben es que ella vivió conmigo desde el día que me la entregaron”.

También hubo anécdotas. “Acompañé a mis padres a recoger a unos amigos que venían de viaje al aeropuerto; la gente que estaba ahí me reconoció e hicieron una fila para pedirme fotos, no me lo esperaba”.

Yilda Banchón: la mujer de los rizos y los millones Leer más

Y aunque está enfocada en su vida profesional, si le ofrecieran un papel específico para volver a la TV, este sería, “probablemente, interpretar a Margaret Tatcher”.

Está segura de que el pilar de lo que hoy es se encuentra en los valores que su familia le transimitió desde la niñez. Gerardo Menoscal.

Si bien es cierto que cada una de esas experiencias ha colaborado a que sea la mujer que hoy es, los valores que le inculcaron sus padres son el pilar fundamental de la Arianna actual. Tanto, dice, que si tuviera que hacer un autoanálisis de todos esos pensamientos y creencias que se le impusieron desde pequeña, no hay nada que reprochar, más bien agradecer que estos la llevaron a convertirse en una mujer de acción y motivación. “Si inicio algo, lo debo terminar. Tengo mucha disciplina desde siempre”, asegura.

Hoy sus objetivos son claros. Desde que presidió cargos como la Vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Samborondón, que le permitió crear espacios de oportunidad para mucha gente y así contribuir a la comunidad, se dio cuenta del deseo mayor que sentía de aportar para hacer cambios más grandes en el país. Y ese es su actual empeño, el que la empuja a abrirse camino.

Paola y Lucía Jaramillo pierden el miedo y emprenden en un año adverso Leer más

Así lo siente

Presencia femenina. La califica como “la piedra angular para mi familia”. Dice que su madre y abuela son mujeres independientes, pero también dedicadas a sus vidas personales. Eso ha hecho que ella y sus hermanas sean decididas, trabajadoras y muy disciplinadas.

Emprender en estos tiempos. Acepta que hacerlo no es fácil en Ecuador y que hay que brindar herramientas y, aunque suene idílico, promover el optimismo. “El mejor trabajo del mundo es el que uno ama. La diferencia entre las personas que triunfan y las que no recae en el amor a su trabajo, en el esfuerzo que hacen y cuántas veces se levantan del fracaso. Si amas lo que haces, los obstáculos serán un reto y el éxito dependerá de tu perseverancia”, sostiene.

Las mujeres han sido la piedra angular de su familia. Gerardo Menoscal.

Su relación con las redes

¿Qué cree que es lo que más le gusta a sus más de 22 mil seguidores en Instagram?

Buena pregunta, tal vez podría colocarla en mis historias para saberlo.

¿Está pendiente de los likes?

La verdad es que subo lo que me gusta… no me obsesiono por la cantidad de likes o seguidores, pero sí estoy pendiente de los mensajes. Los leo y trato de responder la mayoría porque estoy muy agradecida por el cariño que me han dado hasta el día de hoy.

¿Se considera influencer?

No... pero las redes sociales han ayudado mucho para apoyar los proyectos de quienes forman parte de Emprendiendo Juntas.

Forrmal al 100 %

Es muy formal a la hora de vestir, un estilo que adoptó desde que inició su carrera como abogada. Gerardo Menoscal.

Su rutina de cuidado: "Luego de levantarme, me lavo los dientes, tomo un baño, desayuno y me alisto para la oficina. Cada mañana reviso mi agenda, soy muy organizada. Mi rutina de belleza se enfoca más en mantenerme sana mental y físicamente, trato de comer sano y beber mucha agua. Y de mis padres aprendí a agradecer y encomendar mi día a Dios tanto en la mañana como en la noche".

Estilo de vestir. "Desde que empecé mi carrera profesional me gustó vestir formalmente. Sin embargo, me gustan los jeans y zapatos deportivos para días largos".

En su cartera nunca falta: "Celular, agenda, pluma, mentas y alcohol".

En su armario siempre hay: "Un blazer".

¿Verano o invierno para vestir? "Verano".

Lugar favorito para vacacionar: "La playa".

Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje: Arianna Guillen (ig: @ariannaguillenmakeup). Locación: Parque Histórico de Guayaquil (ig: @parquehistoricogye).