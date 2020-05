Annybell: “Quiero ser versátil como Maluma”

Artistas como Greeicy, Karol G, Natti Natasha y Tini han demostrado que ser mujer en la industria de la música actual está de moda. Estos nombres también forman parte de la lista de referentes femeninos que la cantante venezolana Annybell (21) tiene en su cabeza como inspiración.

Desde su casa en Maracaibo, la joven habló sobre cómo inició su curiosidad por los escenarios. Esta apareció de muy chiquita luego de participar en un evento de belleza infantil. Estudió música y toda su vida se ha venido preparando para dar este paso: lograr que la gente conozca lo que hace. Reconoce con satisfacción y agradece que las circunstancias y sobre todo su esfuerzo han permitido que sus canciones ya sean muy populares en su país.

Camila Fernández busca su camino Leer más

Sin embargo, la internacionalización es su objetivo más cercano. Colombia y Ecuador son los dos primeros países que tiene en la mira. Una vez abiertas las fronteras, tiene pensado ir de promoción. También, ha programado colaboraciones con artistas más grandes que ayudarán a que su nombre se expanda por toda Latinoamérica.

Saltar de un ritmo a otro es algo que le gusta y dice hacerlo bien, pues aunque está ahora más enfocada en temas urbanos y de trap, confiesa que nunca viene mal una balada. Tanto es así, que en su EP Dark Rose , se puede encontrar sonidos más lentos. “Me gusta la versatilidad de Maluma, por ejemplo, y de otros cantantes que no tienen problema en cantar ambas cosas”, dijo.

Los planes en su agenda y en la de todos han cambiado, pero eso no la han desmotivado. La artista está firme en la publicación mensual de nuevos singles. Cree que ahora más que nunca se presenta la oportunidad perfecta para que la gente consuma música y conozca talentos en desarrollo.

Por sus venas corre música... y éxito Leer más

NO BOYFRIEND , SU RECIENTE SENCILLO

Para Annybell, este tema es una representación 100% del poder que tienen las mujeres, sobre todo en las relaciones amorosas cuando se topan con hombres que les dicen qué pueden hacer y qué no. La historia es de una vivencia personal de la que cuenta, salió triunfadora. “El videoclip lo grabamos en una visita que hice a Bogotá, Colombia. El viaje no fue para eso, pero me encantó tanto la ciudad, el clima, la gente, era mi primera vez ahí. Todo se dio por la vibra que sentí, un día me levanté y dije ‘Quiero hacer el video aquí’ y tuvimos que improvisar con mi celular. El resultado quedó muy cool”, contó.