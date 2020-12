Andrés García no descarta quitarse la vida

Andrés García ha sido uno de los actores más populares de las últimas cinco décadas. En Ecuador llamó la atención por su porte de galán (visitó al país en 1986 en el Torneo de Celebridades Pancho Segura) y quedó grabado en la memoria colectiva por sus clásicas telenovelas tales como Ana del aire, Tú o nadie, La mujer prohibida, Con toda el alma, El cuerpo del deseo y El privilegio de amar. Aunque es dominicano, de origen español, su triunfo como artista se lo debe a México donde se convirtió en uno de los mayores símbolos sexuales junto a Jorge Rivero.

Pese a todo este historial de latin lover y macho latino,, su salud en los últimos años se ha ido resquebrajando.

En 2013 se sometió a una cirugía por problemas con su columna vertebral que le impidieron caminar en un comienzo, pero posteriormente, de a poco, se fue recuperando y finalmente dejó de utilizar la silla de ruedas.

Pero el problema ahora radica en que los dolores se han acrecentado con el tiempo y no cesan, lo que lo ha llevado a tener pensamientos de quitarse la vida y han generado en él una profunda depresión. "Ya no solo es el encierro, sino todos los dolores, lo de los músculos, los tendones, los huesos rotos, etcétera, y con la edad se agudizan, los dolores me despiertan en las noches”, dijo recientemente al programa de espectáculos de Miami, De primera mano.