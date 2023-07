Andrea Legarreta despide a su madre

La presentadora del programa 'Hoy', Andrea Legarreta, comunicó a través de sus redes sociales que su madre había fallecido. A pesar de que se desconoce la causa de su partida, fue con una serie de fotografías y un extenso pero amoroso mensaje que ella se despidió de Isabel Martínez.

“Nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami no esperaba despedirte tan pronto. No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros. En nuestro corazón. En nuestra alma. En el brillo de nuestros ojos. No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito”, escribió.

Andrea Legarreta le agradeció por el tiempo juntas. Por último, le prometió cuidar de su padre y honrar su vida. Asimismo, aseguró que la familia siempre estará unida aplicando lo que ella les inculcó. Se espera que la presentadora revele más detalles de esta dolorosa pérdida, ya que durante los últimos meses no se informó de posibles problemas de salud de su progenitora.

Luego de darse a conocer la noticia, algunos amigos y compañeros de la conductora no tardaron en extenderle palabras de aliento. Angelique Boyer, Carlos Rivera y Galilea Montijo fueron los primeros en pronunciarse. A su mamá le decían doña Chabelita. No dudaba en presumirla en cada fecha especial en redes sociales como su cumpleaños o el 10 de mayo.