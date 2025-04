Fallece Ana Buljubasich: las figuras de la televisión ecuatoriana la recuerdan

La noticia del fallecimiento de la comunicadora y productora televisiva Ana Buljubasich impactó al mundo del espectáculo en Ecuador. Desde que se confirmó el deceso, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida y homenaje, con menciones en plataformas como X e Instagram, donde su nombre se posicionó entre las tendencias del día.

Esta forma digital de recordar su trayectoria trascendió la pantalla gracias a los mensajes de excompañeros y seguidores, quienes expresaron su afecto y reconocimiento hacia su legado profesional.

Ana falleció en Guayaquil cerca de las 10:00 de la mañana del 15 de abril, tras un paro cardiaco. En el hospital estuvo acompañada de su esposo y hermana.

RELACIONADAS Ana Buljubasich fallece en Guayaquil a los 66 años

Colegas y amigos de TC Televisión recuerdan su legado

Además de sus colegas en TC Televisión, como Rocío Cedeño, Polo Baquerizo, Rafael Cuesta y Pancho Cabanilla —con quienes compartió más de tres décadas de trayectoria, desde su participación en el programa Quién sabe sabe—, quienes EXPRESIONES conoció que han estado cerca de Nerio David y la familia de la comunicadora en estos duros momentos, hay otros talentos de pantalla que han dedicido expresar su pesar en redes sociales.

Emilio Pinargote: “Nos quedó pendiente una taza de café”

Uno de los primeros en hacerle honor en su perfil fue Emilio Pinargote. El comunicador escribió: "Esta foto fue hace un mes exactamente, no nos veíamos a menudo, pero ese día fue de esos abrazos que solo Ana sabía dar. Nos quedó pendiente una taza de café y un cigarrillo para conversar de las cosas sencillas de la vida... Vuela alto Ana y, como siempre te decía y te reías: 'GRACIAS POR TANTO Y PERDÓN POR TAN POCO'."

Dora West, quien además de haber sido cercana por el medio, fue compañera de estudios. Por eso, compartió una foto de uno de los deberes que les tocó en la universidad junto a un texto muy sentido. "No puedo aún asimilar esta horrible noticia. Me he quedado sin aliento, y es que la muerte sorpresiva arranca de un soplo la sonrisa. No puedo, tan siquiera, imaginar el dolor de su familia, a quienes quiero tanto. Solo Dios podrá llevarlos a encontrar consuelo".

RELACIONADAS El Rey de Reyes busca consolidarse como la película animada familiar de Semana Santa

El reportero de espectáculos Mauricio Altamirano también recordó a quien fuera una de las personalidades de Internet más importantes del país. "Como se lo dije en vida, la admiré y respeté siempre, la veía en TV cuando yo era niño y recuerdo que una vez mencionó que cuando se retire de la pantalla quería tener una tiendita y que cada vez que alguien vaya a comprar, usted le diría una anécdota de su carrera. Fuimos compañeros en TC, aunque no estuvimos en el mismo programa. Le agradezco su buena onda y cariño. Mi sentido pésame a su familia".

Eran años de gloria d la TV Ecuatoriana, Ana fue una d las abanderadas, sabia su rol y su responsabilidad ante miles de personas que la seguían y admiraban, nunca desvío la ruta y siempre pensaba en otros antes que ella pic.twitter.com/T3y3kyE78v — 𝒟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝒜𝑟𝑐𝑜𝑠 𝒮𝑎𝑎𝑣𝑒𝑑𝑟𝑎 (@DiegoArcos14) April 15, 2025

"Eran años de gloria de la TV ecuatoriana. Ana fue una de las abanderadas; sabía su rol y su responsabilidad ante miles de personas que la seguían y admiraban. Nunca desvió la ruta y siempre pensaba en otros antes que en ella", fueron las palabras que escribió el comentarista deportivo Diego Arcos, junto a una foto del recuerdo del desaparecido programa Cosas de Casa.

Ana Buljubasich fallece en Guayaquil a los 66 años Leer más

Michela Pincay, una de las presentadoras más jóvenes con las que trabajó Anita, también quiso poner en alto su legado con un vídeo de los mejores momentos junto a ella. "Anita de mi corazón, me duele en el alma esta noticia. Te conocí como casi todos, porque eras la señora 'institución' de la televisión. Luego fuiste 'la mamá de mi amiga', después mi compañera de trabajo y, finalmente, una amiga tipo 'mamá', de la que aprendí tanto", compartió, no sin antes exponer una de las tantas anécdotas junto a ella.

"Nunca voy a olvidar, hace años, cuando te conté los resultados de una biopsia 'limpia' de Iesmin. Te pusiste a llorar de alegría y yo no podía creer que te hayas emocionado tanto. Así eras tú: puro amor. Una mujer reservada, libre de escándalos, sabia y coherente. La más divertida y la más relajada. Esta semana estuviste más presente que nunca, ayudándome con mil ideas, mil contactos, doctores, escuchándome, motivándome... Anita linda, gracias por ser incondicional. Una maestra para mí. Fue un privilegio aprender de ti".

La cantante ecuatoriana Mirella Cesa también está muy sorprendida por la dura noticia. En Instagram también le brindó espacio a la presentadora para recordar su trayectoria. "Siento una tristeza profunda en el corazón con esta noticia. Se nos fue una mujer maravillosa que siempre tuvo palabras de amor y cariño para los que la conocimos. Mi más sentido pésame". Mientras que Jasú Montero prefirió poner uno de los momentos divertidos con Anita junto a una frase sencilla: "Siempre te voy a recordar, mi apoyadora".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!