Adan Canto falleció a causa de cáncer

El mexicano Adan Canto, reconocido por su participación en producciones como 'Narcos', 'The Following', 'The Cleaning Lady', entre otras, falleció a los 42 años.

Yo soy Betty, la fea: Desde los ojos del siglo XXI Leer más

De acuerdo con los primeros reportes, Variety entre ellos, el actor murió luego de una batalla contra el cáncer de apéndice.

“Adan tenía una profundidad de espíritu que pocos conocían realmente. Aquellos que lo vislumbraron cambiaron para siempre. Muchos lo extrañarán”, dijeron sus representantes.

“Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Adan Canto. Un actor maravilloso y querido amigo, nos sentimos honrados de tenerlo como parte de las familias Warner Bros”, dijeron Warner Bros., Television y FOX Entertainment en un boletín.

Su papel más reciente fue en la serie 'The Cleaning Lady'. Según Deadline, el programa lo honrará con una tarjeta de tributo en el estreno de la temporada 3, que debutará en marzo.

Nacido en Coahuila, Adan fue un actor y cantante que hizo su debut en el cine en Como agua para chocolate con tan solo nueve años. Después decidió comenzar su carrera profesional como cantante.

(Te invitamos a leer: James Kottak: muere el baterista del grupo Scorpions)

Participó en películas que van desde 'No sé si cortarme las venas o dejármelas largas' hasta 'X-Men: primera generación', dirigida por Bryan Singer.

Para él su trabajo en Estados Unidos, siendo latino, era muy importante. “Es esencial seguir ampliando la mesa que han construido otros latinos en Hollywood, para contar nuestras historias, no necesariamente historias de latinos, pero con nuestra óptica, nuestra sensibilidad y abriendo espacios para nuestra gente”, dijo en una entrevista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!