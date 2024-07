Abel Talamántez: "Un dolor se puede transformar en música"

Cuando Abel Talamántez nació hace 45 años en Texas, Estados Unidos, sus padres (Reynaldo y Rosario) no sabían cómo llamarlo. Su progenitora abrió la Biblia y el primer nombre que vio fue Abel (el segundo hijo de Adán y Eva, asesinado por su envidioso hermano, Caín).

El ex-Menudo, que integró el famoso grupo desde 1991, además formó parte de MDO y es compositor y productor. Ganó un Grammy Latino con Los Kumbia Kings en 2006. Casado con Nikauly De la Mota, quien fue candidata a la vicepresidencia de República Dominicana.

Tiene dos hijas Juliet (26) y Angelina (22), de relaciones sentimentales diferentes que viven en Miami, mientras que él reside entre República Dominicana y Houston, Estados Unidos.

De hermosos ojos verdes, lleva dos rosarios colgados en su cuello y en sus antebrazos luce dos tatuajes con los nombres de sus hijas. También es empresario de bienes raíces. No es la primera vez que viene a Ecuador, la primera fue en 1992. Se declara fan del ceviche, “ya me llevaron a comer cangrejo al ajillo. Aquí es pura comedera”, dice soltando una carcajada. Vino por una fiesta privada de Roy Maruri.

Fue el primer Menudo extranjero. “Antes de mí todos los integrantes eran de Puerto Rico. La agrupación me dio la primera oportunidad musical. Yo me dedicaba al béisbol, tuve que decidir entre el deporte y la música. Mi hermana Esmeralda prácticamente me obligó a que hiciera la audición”, añade entre risas.

Agradecido con Adrián Olivares

Todo niño quería ser un Menudo. ¿Por qué lo obligaron?

No me interesaba hacer una audición porque no conocía al grupo. Mi hermana me dijo que no me preocupara que solo cantara y bailara, que ella se encargaría del resto, incluso se hizo pasar por mi madre. Cuando me eligieron, no le quedó de otra que confesar a mis padres lo que había hecho. Nunca me arrepentí de haber elegido la música porque provengo de una familia de artistas. Mi padre debió dejar a un lado sus sueños porque procreó cinco hijos. Todos son músicos, ellos fueron mi escuela.

A los 12 años, ¿cómo se enfrenta la fama en una agrupación como Menudo?

Tenía un buen equipo que nos mantenía con los pies en la tierra, seguíamos estudiando con tutores, fue un pedido de nuestros padres. Para mí era como jugar arriba de un escenario, hacer lo que soñaba, tener fans, viajar a 36 países y grabar en diferentes lugares. Me considero un afortunado y bendecido.

Recientemente, falleció Adrián Olivares, un ex-Menudo. ¿Compartió con él?

Recuerdo que era muy musical, compositor y productor. Viajaba con su piano para todos lados. Me enseñó a crear y producir una canción desde cero. Siempre le agradeceré. Como persona, era un hermano mayor, nos enseñaba las tradiciones de la agrupación, era el que más fastidiaba (risas). Éramos hermanos, existía una gran química.

Respeta todos los géneros

Usted vivió una época en la que las letras no hacían tanta alusión al sexo o a las malas palabras, ahora son más que explícitas.

La comunicación ha evolucionado, tal vez por la tecnología, los estilos, la música urbana se ha dado aquello. Antes existía una forma más poética y romántica de expresarse, más sana. Menudo era un grupo dirigido a la juventud, había esa conciencia de proteger los sonidos y los corazones, presentar al amor de otra manera. Está comprobado que la música de antes es la que perdura, la de ahora es fugaz, una moda que pasa. El público se conecta por un momento. Nosotros le dábamos a un disco hasta que se rayaba y luego había que comprar otro (risas).

Artistas como Peso Pluma con su supuesta apología a la narcocultura se han convertido en fenómenos musicales.

Es el Bad Bunny mexicano. Como cantante, productor y compositor aprecio la música, analizo los diferentes estilos y letras, no estoy de acuerdo con lo que se escribe, pero entiendo que tiene su sabor, su talento y conecta con la gente. No es una música que escucho a diario, reconozco que representar un género diferente tiene su mérito.

El despecho, el dolor también son fuentes de inspiración. Un ejemplo es Shakira, quien no llora sino que factura.

(Risas) Hay que transformar lo negativo en positivo. La vida es una montaña rusa que tiene muchos colores, sabores y matices. Mantener el ojo en la lección, en el aprendizaje, no desconectarse de Dios, se puede gozar en las altas y bajas. Un dolor se puede transformar en música y expresarlo.

¿Por qué esperó tanto tiempo para lanzarse como solista?

Cuando dejé Menudo y luego en MDO empecé a preparar mi disco como solista, pero entonces el hermano de Selena, A. B. Quintanilla me llamó porque escuchó una de mis canciones y me pidió que integrara Los Kumbia Kings. Le respondí que no me interesaba porque ya había estado en dos agrupaciones, pero me volvió a llamar. Finalmente, acepté.

Además de cantante es compositor y productor. Gerardo Menoscal

Con ellos gané mi primer Grammy. Ahora soy dueño de MDO, estoy relanzando Los Super Reyes, la evolución de Los Kumbia Kings, sin olvidar mi principal objetivo, ser solista. Saqué Solita pa’ mí. Una fusión de pop urbano con colores y sabores de mi tierra, Texas, un poco de cumbia y música regional mexicana. Estoy buscando mi propio estilo y sonido. También acabo de lanzar Un día más sin ti, una nueva versión de Sin ti, la primera balada que grabé con Menudo. Me considero versátil, me encantan los diferentes géneros.

La política no es lo suyo

Su esposa está dedicada a la política. ¿A usted nunca le interesó?

Con mi esposa nos conocimos en 1997 cuando su fundación (A todo corazón) llevó a MDO a República Dominicana. Luego nos encontramos en México, ella trabajaba en la embajada dominicana de ese país. Como artista he participado en campañas políticas, pero en la parte musical. Solo queríamos que la gente cante, goce y que se conecte, pero nada más. Nunca nos comprometíamos con ningún partido o figura política.

Las tentaciones están en todas partes, ya sean vicios, mujeres, dinero fácil… ¿Cómo los evita?

Los padres son los responsables de formar, ellos dan los valores que nos permitirán defendernos en la vida y alejarnos de las tentaciones, hay muchas en este mundo del entretenimiento. De niño fui monaguillo, después me conecté con la música cristiana. Creo en Dios, soy devoto de la Virgen de Guadalupe, llevo mis rosarios (mi madre se llama Rosario).

Un artista involucrado en la industria inmobiliaria...

Cuando yo era parte de Menudo, mis padres, sobre todo mi mamá, nunca me dejaron darle uso a mi dinero. Lo guardaron hasta cuando cumplí 18 años. Solo recibía algo simbólico. A esa edad compré mi primera casa, descubrí que era hábil para el negocio de bienes raíces. Me encanta y vendo casas en el paraíso, como llamo a República Dominicana.

Al final de la entrevista Abel nos pide un consejo para esta nueva etapa. Entonces le respondo, es importante que conserve su esencia, siempre sea cordial, continúe manteniendo los pies sobre la tierra porque cuando nos vamos, nos vamos sin nada. El talento lo tiene, desde los 12 años se paró en un escenario. Siga siendo un buen ser humano.

