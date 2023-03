Con Random Access Memories 10th Anniversary Edition, que se estrenará el 12 de mayo, Daft Punk presenta la primera canción de este próximo lanzamiento titulada The Writing of Fragments of Time.

Esta nueva edición incluirá 35 minutos de música inédita en 9 pistas con la que la banda abre el telón para revelar algunos momentos íntimos del proceso creativo de la realización del célebre álbum fundamental de 2013.

Las letras de Fragments of Time fueron escritas y grabadas con el viejo amigo y colaborador de Daft Punk, Todd Edwards. Él trabajó por primera vez con la banda en el tema Face To Face de su álbum Discovery en 2001. En los legendarios Henson Recording Studios en Los Ángeles el 29 de febrero de 2012, una cinta se corrió durante toda la sesión, capturando todo el viaje creativo detrás de la realización de la pista. Fue lanzada oficialmente en 2013.

Diez años después llega The Writing of Fragments of Time, una nueva versión que profundiza en mostrar la realización de esta y destaca un momento del proceso creativo como nunca antes a través de voces humanas con todas sus dudas, emoción e imperfecciones del primer borrador.

Lo escrito ese día, en 2012, era desde la perspectiva del yo futuro de los colaboradores, especulando cómo se sentirían si recordaran este momento creativo específico, creando así una narrativa de nostalgia futura. Por eso escucharla diez años después, junto con el proceso creativo detrás de ella, ofrece a los oyentes la sensación de reflejos un bucle infinito como si creara una cápsula del tiempo sonora.