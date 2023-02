Para las elecciones seccionales en la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán), se reportaron 9 vehículos robados.

Cifra. De acuerdo al departamento de comunicación de la Zona 8, 60 automóviles y 118 motos fueron hurtados a nivel nacional.



El domingo 5 de febrero de 2023 se desarrollaron las jornadas para escoger alcaldes, prefectos y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que reunió a los ecuatorianos a sufragar en el distrito que les corresponde.

Una jornada que para muchos fue marcada por los varios atrasos para sufragar y las largas filas que se generaron en los distintos recintos electorales de la Zona 8, cifra que llegó a 387 puntos.

Sin embargo, para otros ciudadanos este panorama fue marcado por la inseguridad y robos, para este caso, el robo de vehículos.

De acuerdo a los datos recabados por la sala de operaciones de la Zona 8, se reportaron nueve robos de vehículos (8 carros y una moto) desde el inicio de la jornada electoral, a las 07:00, hasta su término, 17:00.

Ni un momento se puede estar tranquilo en Guayaquil. Si no te matan, te roban.

Adrián Sotomayor, ciudadano

“A mí me quisieron robar el carro, por suerte no formo parte de las cifras. Pero que odio, porque me fueron rompiendo una ventana”, detalla Adrián Sotomayor, ciudadano, quien sufragó en un recinto de Sauces 5, pero parqueó su vehículo en un punto lejano a su recinto. Esta decisión le costó una ventana rota, pero señala estar agradecido de que al menos no se llevaron su carro.

Pero sí se habrían llevado varias pertenencias como su radio y unas gafas que cargaba. Además de que pudo visibilizar daños en el acceso de arranque.

“Parece que también intentaron llevarse el carro, pero no lo lograron, al menos”, señala.

La inseguridad fue una problemática que quedó presente también para estas elecciones.

En medio de las aglomeraciones y calles que quedaron vacías (muchos debieron estacionar bastante lejos de los recintos electorales), los antisociales aprovecharon para hacer de las suyas, como el robo de vehículos.