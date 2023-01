“Hasta hoy estoy en este mundo. Me voy a vivir con mi papá”, fue lo último que le dijo José Vélez Cevallos, 56 años, a su esposa Emma Borja, antes de quitarse la vida con una escopeta, al interior de una finca en la parroquia San Luis de Pambil, del cantón Guaranda, provincia de Bolívar.

Dos personas se suicidan en el agro Leer más

Alrededor de las 20:00 del viernes, los restos de José llegaron a la morgue de Babahoyo, pese a que el suceso ocurrió cerca de las 09:00 en territorio bolivarense. Allí, la viuda detalló que su marido salió rumbo a la finca, pero antes le dijo que cuidara de sus dos hijos.

Desde ese momento Emma sintió que algo no andaba bien y decidió avisar al hermano de José para que conversara de lo que podría estar corriendo. Sin embargo, a los pocos minutos su esposo le hizo una videollamada para decirle que se iría a vivir con su padre, quien falleció hace dos años. “Al escuchar eso le dije que no haga eso y cerró la comunicación”, relató la conviviente.

Como la finca está a unos 15 minutos de recorrido, en moto buscó la forma de irse en el menor tiempo. Pero los habitantes de la zona que escucharon el disparo fueron los primeros en llegar al sitio.

José se había encerrado en la vivienda de madera y, al llegar la policía, tumbaron la puerta que tenía el seguro por dentro. Los esfuerzos fueron en vano, debido a que el agricultor se destrozó el corazón de un disparo.

Guayaquil: registran un ligero aumento de llamadas con conductas suicidas Leer más

Hasta ahora sus deudos no saben cuáles serían los motivos que lo llevaron a quitarse la vida. No obstante, la progenitora de sus últimos hijos comentó que tenía unos problemas familiares, pero no especificó de qué se trataba.

Tras los trámites mortuorios el féretro con los restos del difunto fueron llevados a San Luis de Pambil para el velatorio. La policía retiró el arma encontrada en el lugar y fue ingresada a las bodegas de la Policía Judicial de Bolívar.