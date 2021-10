La Federación de Transportes Urbanos del Guayas criticó que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri haya “negado la posibilidad de revisar la tarifa del transporte público”, luego de su exhorto de ajuste, a propósito de la crisis del gremio.

El presidente de la Fetug, Christian Sarmiento Vélez, lamentó lo que calificó como una “apresurada declaración”, pues dice él que Viteri no ha tenido en cuenta “la agónica situación económica que atraviesa el gremio de la transportación urbana de Guayaquil”.

Advirtió que deja en manos de la alcaldesa el futuro de la transportación. “Si mañana no salen los buses, es porque no podemos rodar con llantas lisas. No tenemos para reparar las unidades, suman cerca de 50 buses los incautados por las financieras y decenas en procesos coactivos”, explicó.

“Si no llegáramos a salir es porque hemos dejado de existir como transporte público. Todo esto es fácil de entender, si no se lo desea hacer ya no será problema nuestro”, ultimó el empresario.