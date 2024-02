Terminal Terrestre de Guayaquil recibe pocos viajeros durante inicio del feriado

El feriado de Carnaval se inició y en la Terminal la cantidad de usuarios no es muy alta.

Movimiento moderado de viajeros hubo la mañana y tarde de este sábado 10 de febrero en la Terminal Terrestre de Guayaquil, en la avenida Benjamín Rosales, al norte de la urbe.

Los dependientes de las cooperativas de transporte intercantonal e interprovincial mostraron su preocupación por los pocos clientes que habían llegado hasta la Terminal en el primer día de asueto por el feriado de Carnaval.

"En otros años se tiene que abrir varias filas que dan la vuelta (al bloque de locales), ahora hay una sola y hay muy pocas personas. La gente no quiere viajar por la inseguridad, las restricciones y las lluvias", opinó el voceador de una de las cooperativas que tiene rutas hacia la provincia de Santa Elena.

Durante un recorrido de EXPRESO por la Terminal Terrestre se pudo corroborar que, en el caso de los buses intercantonales (Balzar, Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Milagro, El Empalme, entre otros), el número de viajeros era mínimo o nulo. En ningún caso se pudo observar a más de tres personas haciendo fila para comprar boletos.

En el caso los destinos interprovinciales, las ciudades de Guaranda (provincia de Bolívar), Cuenca (Azuay) y Ambato (Tungurahua) eran los más buscados.

ANDENES EN ORDEN

En el área para embarque de pasajeros, el tránsito de personas era fluido, algo inusual en el feriado de Carnaval, en el que se suele observar numerosos grupos sentados en los pisos a espera de la hora de su viaje.

Este sábado, en cambio, debido a la poca demanda, las esperas no fueron necesarias. Así, por ejemplo, un viajero que a las 16:21 compró un boleto a Montañita, uno de los destinos favoritos en Carnaval, ya embarcaba a las 16:30. "No me lo esperaba, ha sido cuestión de diez minutos entre comprar el boleto y salir", contó alegre el viajero.

