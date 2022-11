Los moradores del bloque 6 de Flor de Bastión vivieron una tarde de terror, después de que un grupo de delincuentes armados con cuchillos y pistolas detuvieron un bus de la línea 160 para amedrentar a los pasajeros y conductor de este transporte público y despojarlos de sus pertenencias.

“Algunos carros tendrán que venir blindados para las zonas críticas” Leer más

Y mientras tanto la Ladrillera, ciudad victoria y voluntad de Dios?? No es parte de Gye o solo existe para votos de elecciones @CynthiaViteri6 @JosueSanchezEc cc @PedroPabloDuart @aquilesalvarez https://t.co/VFVDUundXM pic.twitter.com/ByeB2tqxf9 — Michael 😎👈🏼 (@Maykillo) November 18, 2022

El video del robo de este bus se viralizó en redes sociales, donde se puede captar a más de diez personas en motocicletas interceptando este transporte urbano. Alrededor de siete personas entraron al vehículo y comenzaron a robarle a los pasajeros que se habían subido antes.

“En el bus, fuera de la casa, donde sea te roban, pues parece que la ley no llega hasta acá”, señala Francisca Agurto, moradora de la zona.

De acuerdo a la dirección de comunicación de la Policía Nacional, este ente comenzó con las investigaciones pertinentes al caso, pero no precisa la cantidad exacta de los delincuentes involucrados, y tampoco si se han reportado heridos.

La ciudadanía pide ayuda, pues estas actividades se han vuelto más frecuentes en esta zona del noroeste de la urbe porteña.

“Esta no es la primera vez que ocurren delitos, asesinatos, robos, por más que cada semana sea lo mismo, no me acostumbro. Necesitamos ser salvados de todo el crimen que ha invadido la zona”, solicita Esteban Moreira, residente del sector.