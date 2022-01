El sur de Guayaquil, anegado por las fuertes lluvias

La hora pico, carros dañado, personas con agua hasta las rodillas y un torrencial aguacero es lo que se ha visto en las primeras horas de este viernes en Guayaquil.

“En el sur la lluvia no ha parado desde ayer por la noche, ¡San Pedro para, por favor!” decía un cuidador de carros, mientras miraba el reloj y se preocupaba ya que la lluvia hacía que los carros no lleguen al dispensario médico ubicado en la avenida Quito y Francisco Segura “Si no hay carros no como, ¿Quién va a querer salir sin lluvia” , se preguntaba el hombre que se identificó como “Chicho”.

Más al sur de Guayaquil la situación no cambia, la avenida 25 de julio, una de las principales arterias de la ciudad se encuentra llena de agua emposada lo que no permite que los carros circulen con normalidad, entre el tráfico lo que más se escucha son las bocinas de los vehículos que sus conductores tocan con desesperación “Ya llegue tarde al trabajo, llevo 20 minutos en este semáforo y no avanzamos. Todo por la lluvia y la falta de cuidado en las calles”, decía en la calle Maracaibo.

Otra problemática que se evidenció fue la falta de taxis, algunos esperan hasta dos horas por un carro, los taxistas se refieren a la lluvia como “el mismo mal de siempre” , “ Ya arrancaron las lluvias y no solo se daña el negocio, sino también los carros, muchos colegas pierden sus vehículos por estas lluvias. Espérese que recién arrancamos”, indicaba Emilio Burgos.