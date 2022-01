Los estragos del invierno comienzan aparecer. Guayaquil y Durán, junto a otros cantones de la provincia del Guayas, han sido testigo de ello, tras la lluvia continua que comenzó el 27 de enero y persiste este viernes 28.

Calles anegadas, sectores inundados, dificultad para transitar, falta de energía eléctrica, están entre la lista de calamidades presentadas durante ese tiempo en estos cantones.

Actualizamos las últimas imágenes de satélite y nos muestran la intensificación de lluvias con alta densidad de tormentas eléctricas en amplios sectores de Los Ríos y Guayas.



Durante las próximas horas persistirán estas condiciones de fuerte inestabilidad atmosférica. pic.twitter.com/MdHKDHAxTs — INAMHI (@inamhi) January 28, 2022

Para Ariel Sandoval, quien labora en Guayaquil pero reside en Durán, movilizarse desde su trabajo hasta su domicilio fue toda una odisea la noche del pasado 27 de enero. "Conseguir transporte fue toda una odisea e incluso una vez que lo conseguí tuve que caminar unas cuadras hasta mi casa porque el vehículo no pudo avanzar más. Me demoré cuatro horas en llegar", cuenta este ciudadano a EXPRESO.

Francisco Rivera, director de operaciones técnicas de Emapag de Durán, asegura que de manera preventiva se hizo limpieza de canales desde noviembre.

La afectación se debe, asegura, por el no dragado del Río Guayas. "El invierno pasado no tuvimos lo que tenemos hoy. La lluvia y el sedimento de la ría no nos permite actuar inmediatamente", agrega.

En el cantón Balao, por su parte, el río se desbordó y el agua ingresó a las viviendas.

Este episodio se suma a las más de 30 horas de lluvias intermitentes y que según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), continuarán al menos hasta el 31 de enero en gran parte del Litoral y en sectores puntuales de la Sierra y Amazonia.

El pronóstico de esta institución señala que para este 28 de enero, Guayaquil permanecerá nublado o parcialmente nublado con lluvias dispersas. El escenario se plantea similar para varios cantones de la Costa.

Pronóstico del tiempo en diferentes localidades del país durante el viernes 28 de enero de 2022.



Mayor detalle de las condiciones previstas a continuación. pic.twitter.com/DEjojXfQyJ — INAMHI (@inamhi) January 28, 2022

"La configuración atmosférica continúa siendo favorable para que los próximos días se incremente el ingreso de humedad desde la zona del pacífico lo cual sumado a procesos termodinámicos permitirá que se genere algunas precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas", señala el último Boletín Meteorológico.