Guayaquil: Salieron 24 mil vehículos por el peaje para el primer día de feriado

Con motivo del feriado por el día del trabajador, cuyo día de descanso se trasladó al 3 de mayo, un total de 24.000 vehículos salieron del Puerto Principal por el peaje de vía a la costa para esta fecha, según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Este mismo feriado en 2023 registró la salida de más de 40.000 vehículos por el peaje de Chongón desde el 28 de abril al 1 de mayo del 2023.

Debido a la gran afluencia de automoviles que se ha observado en los peajes, se habilitaron 6 carriles con sentido hacia Santa Elen para este 3 y 4 de mayo. El domingo en cambio se habilitará el contraflujo en seis carriles para el retorno de los turistas.

Además, el 3 de mayo los agentes de esta entidad realizaron operativos de control debido al gran flujo de vehículos que se evidencio que salían de la ciudad con rumbo a los balnearios de las provincias de Guayas y Santa Elena. En el punto se llevo a cabo el registro de documentos como licencia, matrícula y Revisión Técnica anual en regla, y que los vehículos se encuentren en buen estado.

Varios de los ciudadanos salieron de la ciudad no solo con motivo de festejar los días de asueto, también para alejarse de la inseguridad que azota al puerto principal, como es el caso de Melanie Banchon. "Me fui con mis padres a Santa Elena, pero nos irémos a la casa de un amigo de mi padre y ahí nos quedaremos, no nos quedamos en Guayaquil porque salir a la calle da mucho miedo, da miedo de que nos roben y no volvamos a casa", comenta.

