Retiran pancartas contra estación de desechos, en vía a la costa

“Por la salud de nuestra familia, el ambiente y por el desarrollo próspero de nuestro sector, ¡no al botadero de basura!”. Fue la frase que se estampó en al menos cuatro pancartas que amanecieron colgadas, este martes 24 de agosto, en el viaducto ubicado en el intercambiador de tráfico de vía a la costa, y en el paso peatonal que se levanta a la altura de la urbanización Puerto Azul.

Pero la permanencia de los letreros duró pocas horas, pues funcionarios de la dirección de Aseo Cantonal y Mercados del Municipio los retiró.

Arnoldo Alencastro, morador del sector, manifestó que la comunidad rechaza cualquier intento de construcción de este tipo en la zona. “El director de Aseo, Gustavo Zúñiga, está empeñado en construirlo, pero no lo queremos”, aseveró Alencastro.

Acción. Horas después de su colocación, personal municipal retiró las pancartas. MIGUEL CANALES / expreso

En su defensa, Zúñiga argumentó a Diario EXPRESO que el retiro de los letreros se dio porque estos no contaban con los debidos permisos y porque, según dijo, “no se puede poner pancartas que agredan y transgredan la verdad”.

“Hay que establecer el orden. No hay que defender lo que no tiene razón. Ahí no se va a construir un relleno sanitario”, dijo el funcionario.