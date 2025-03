Ruta Centro avanza mientras Recreovía de Samanes espera

La ciclovía recreativa denominada Ruta Centro da sus primeros pasos. Comenzó el pasado 23 de marzo y tuvo su segunda edición este domingo 30. Esta iniciativa municipal tiene el objetivo de recuperar el espacio público y reactivar esta zona de Guayaquil.

Ruta Centro repite el modelo de la Recreovía que desde el 20 de septiembre de 2020 se realiza en la avenida Isidro Ayora, en el norte. Las vías, repletas de vehículos motorizados, son destinadas un día a la semana para que la ciudadanía camine, se movilice en bicicleta o patines, y realice actividades deportivas o lúdicas.

A la altura de Panamá y Juan Montalvo, jóvenes pintaron coloridas imágenes en el extremo norte de Ruta Centro, en su primera edición. FREDDY RODRIGUEZ

"Recuperar la vida de la ciudad, generando espacios para la recreación y donde sea posible y agradable jugar y realizar actividad física, así como también llevar a cabo actividades culturales y educativas que fomenten la convivencia y promuevan estilos de vida saludables y sostenibles", es la meta que describe la iniciativa Ciclovías Recreativas de las Américas, que se realiza en más de 20 ciudades de la región.

Lee también: Peatones deben cruzar cadenas en el puente 5 de Junio, en el centro de Guayaquil

¿Cuándo se retomará la Recreovía del norte de Guayaquil?

Sin embargo, la ciclovía recreativa de la avenida Isidro Ayora, cuyo recorrido incluye también parque Samanes, no se ha realizado durante los dos domingos en los que hubo Ruta Centro. Esto ha generado malestar en representantes de la sociedad civil en la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible (MMUS), organismo donde nació la Recreovía.

En esa instancia se informó que solo el domingo 23 de marzo no se haría en el norte, debido a que los esfuerzos estarían concentrados en la del centro, comentó a EXPRESO el activista Álex Moreno, integrante de la MMUS. Sin embargo, este 30 de marzo tampoco se realizó, debido a que no existirían bicicletas suficientes para que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) preste a quienes visitan la Recreovía.

En avenida Malecón se destinaron dos carriles para la Ruta Centro, que replica el modelo de Recreovía, una ciclovía recreativa similar a la que cumple 30 años en Bogotá. FREDDY RODRIGUEZ

"Me parece muy buena la iniciativa en el centro de Guayaquil. Estoy muy de acuerdo en que se le gane un carril al Malecón para que haya un circuito. En lo que no estoy de acuerdo y me desconcierta es que se suspenda la actividad de Recreovía en la avenida Isidro Ayora, un espacio ganado por la sociedad civil y contemplado en una ley del cantón, en una ordenanza", manifestó Moreno.

Él se refiere a la Ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad en Guayaquil, emitida en 2020. En su artículo 19 se institucionaliza la ciclovía recreativa "como una actividad permanente y progresiva enmarcada en la política de modos de transporte sostenibles".

Lee también: Aquiles Álvarez anuncia compra de bicicletas y scooters para Ruta Centro

Mejoras y retos pendientes en la Recreovía norte

Ruta Centro comenzó con el reto de ampliarse a otros sectores de Guayaquil Leer más

En otros años, la Recreovía tuvo la participación de emprendimientos en la avenida Isidro Ayora. Esto no ha sucedido en este año. Uno de las acciones que ejecutó la ATM fue la implementación de señalética vertical a lo largo de esta vía, para informar sobre el día y horario en que se realiza esta actividad.

"En Mesa de Movilidad tuvimos una reunión con todos los miembros y se estableció que solamente se iba a suspender en la Isidro Ayora el domingo 23 de marzo. Sin embargo, se la posterga nuevamente. Están dejando sin actividad a la gente del sector por recuperar un espacio que no se encuentra contemplado en ninguna ordenanza", reclamó Moreno.

EXPRESO conoció que ATM trabaja en el mantenimiento de bicicletas para cubrir la demanda en la Recreovía del norte, sin descuidar la Ruta Centro. En la primera edición, del 23 de marzo, la ciclovía recreativa del centro tuvo al menos 1.262 participantes. Se ofrecieron 26 bicicletas a préstamo en los dos puntos habilitados en la Plaza de la Administración y en calle Panamá.

"Una vez establecida la Recreovía de la Isidro Ayora debe mantener su continuidad. Y si en algún momento se une con la de calle Panamá sería aún mejor. Pero no se puede descuidar una por incentivar y poner todos los recursos en otra, favoreciendo a un sector y desfavorecer a otro", concluyó Moreno.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí.