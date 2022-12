Las infracciones viales y los accidentes de tránsito reportados en La Puntilla, en Samborondón; dieron cabida a que se desarrolle una feria interactiva que apunta a que el ciudadano haga conciencia sobre el tema.

Un muerto deja un choque entre auto y bus escolar Leer más

A través de simuladores de realidad virtual que mostraron una seria de escenarios en riesgo y que hacían énfasis en los consecuencias positivas del respeto vial, más de 2.000 estudiantes de centros educativos como el Thomas More, el Alemán Humboldt, el Liceo Panamericano, Nuevo Mundo, CREAR, del IPAC, la UEES, la Ecotec, entre otras del sector y de la cabecera cantonal participaron de la actividad, organizada por la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón.

La feria se desarrolló durante veinte días en distintos puntos del cantón, a través de cuatro estaciones interactivas: Súper agente ATV, Genio peatón, Agente Jr. y Sim 360° - Conducción bajo los efectos del alcohol-.

“Pude ver cómo es manejar bajo los efectos del alcohol. Creo que me queda como una lección de vida de que es algo que no tendría que hacerlo, porque claramente en la simulación me enseñan lo que podría pasar, que puede ser un accidente y podría estar en juego mi vida” expresó Said Barquet, estudiante.

Hubo cuatro escenarios en el que los jóvenes lograron entender un poco más sobre el riesgo y responsabilidad que implica estar detrás del volante. Cortesía

Gustavo Zúñiga: “Como funcionario público acepto mi error” Leer más

Para la ciudadanía, que este tipo de actos se realicen ayudará a que finalmente exista algo de cultura vial. "Lamentablemente de educación vial muy poco se habla cuando en realidad es más que necesario. Si en el país, no hablo solo de Samborondón, se hablara de la importancia de respetar las normas, todas las señaléticas; se hablara de la importancia de ceder el paso, no beber y no jugar a las carreras en las vías, otro sería el escenario. En el país hay demasiadas muertes en las calles y un luto generalizado. Hacer esto es un buen comienzo, ahora lo que resta es fortalecerlo en casa y los centros educativos. Me encantaría que haya inversión a nivel país para hablar de este tema", indicó Lorena Mendoza, residente de Ciudad Celeste.