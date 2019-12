Problema en la plataforma ‘Ser Bachiller’ impide inscribirse a los estudiantes

Desde el lunes pasado, muchos estudiantes no pueden ingresar a la plataforma.

Desde el lunes pasado —2 de diciembre—, Cristina Guarderas, del colegio Nueva Semilla, intenta ingresar a la página web del programa Ser Bachiller, pero no lo logra.

En esa plataforma, los alumnos de tercero de bachillerato de la región Costa deberán llenar, hasta el 12 de diciembre, una encuesta para acceder a la toma del examen que se realizará del 17 al 23 de enero del 2020, a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval).

Dicha prueba es vital para lograr incorporarse de bachiller y también acceder al sistema de educación superior.

Inician las inscripciones para rendir la prueba Ser Bachiller ciclo Costa Leer más

Como Cristina, cientos de estudiantes no pueden ingresar a dicha página, que es www.serbachiller.ec. Incluso, han utilizado el laboratorio de computación del colegio, que tiene una conexión más potente a internet, pero el resultado es negativo y hasta el miércoles 4 de diciembre pocos alumnos habían logrado llenar la encuesta.

Estudiantes de otros planteles han reportado algo similar y el temor que tienen es quedarse sin cumplir ese requisito. Por eso es que Cristina se pone nerviosa frente a la computadora, ya que aún no logra realizar el primer paso, que es inscribirse.

Se frota las manos y se impacienta cada vez que en la pantalla del equipo sale un anuncio que le indica que no puede continuar con el proceso. “No es posible. Llevo tres días intentándolo. Me preocupa quedarme sin inscribirme”, manifiesta la estudiante, mientras intenta ingresar una y otra vez a la plataforma.

Ricardo Andrade, está pensando levantarse en la madruga para ver si así puede cumplir con este requisito. “Un amigo me dijo que el martes pasado pudo inscribirse, pero para ello tuvo que ingresar al sistema a las tres de la madrugada. Si en las próxima horas la plataforma sigue colapsada, tendré que hacer lo mismo”, manifestó el joven.

En cambio, Doménica Calderón, de la Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac, no podría hacerlo, ya que en su casa no cuenta con internet y obligatoriamente debe intentarlo en el colegio o en algún cyber cercano a su domicilio. “Espero que este problema se solucione rápido, yo no puedo ir en la madrugada a la calle a buscar una computadora con internet”, exclama.

Aldo Maino, subsecretario general de Educación Superior de la Senescyt, reconoce que la plataforma ha sufrido ciertas intermitencias, debido a la cantidad de usuarios que quiere inscribirse para rendir la prueba.

No obstante, señaló que están tomando las acciones necesarias. “Estamos constantemente actualizando nuestros sistemas informativos y en las próximas horas la página deberá estar funcionando con normalidad”, aseveró.

El funcionario anotó que la carga de estudiantes es grande y hasta cierto punto dijo estar contento, ya que eso refleja el interés de los jóvenes de querer inscribirse en los primeros días y no dejar para el último este trámite.

Sostuvo que el problema de las intermitencias es relativamente normal, sobre todo cuando se espera registrar 250.000 solicitudes.

Maino mencionó que se ha coordinado con el Ministerio de Educación, para que a través de sus distritos estén en contacto con los rectores de los colegios públicos y privados resolviendo algún problema que pudiera presentarse con los estudiantes.

“Nosotros garantizamos que ningún estudiante se quedará sin cumplir con el proceso de inscripción para rendir la prueba Ser Bachiller”, concluyó.