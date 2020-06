"El préstamo de la maternidad se acabó con la declaración de utilidad pública"

La alcaldesa Cynthia Viteri, en una entrevista con EXPRESO, ratificó su decisión de expropiar la maternidad Enrique Sotomayor, ahora convertida en el Hospital Bicentenario.

Esta mañana del 10 de junio, en su enlace radial, la funcionaria recordó lo que había contado a este Diario: que esa expropiación, que tendrá un avalúo de algo más de cinco millones de dólares, podrá derivar en restablecimiento del comodato, arrendamiento, un acuerdo con Bolívar Rosero (el expropietario) de compraventa, realizar una permuta (intercambio de un bien municipal) o la donación.

Viteri aseguró nuevamente que tendrá un año para pensarlo; pero el expropietario del inmueble la contradice: "Una vez realizada la declaratoria de utilidad pública cesa el comodato. Viteri no puede usar el edificio gratis un año. Tiene que finiquitar la transacción conmigo", precisó a EXPRESO el empresario.

El pasado 20 de marzo de 2020 se inició el comodato que permitía a Viteri el uso del bien. El 8 de abril de 2020, el Cabildo declaró de utilidad pública el edificio, "con fines de expropiación a favor del Municipio de Guayaquil, por $ 5’057.176,32".

"Se lo presté, se lo adueñó. (...) Ahora dice que el hospital es de ella. Entonces, se contradice, porque si también dice que sigue vigente el préstamo del edificio, el Hospital Bicentenario sigue siendo legado de Distelar, mi empresa. (...) Ella es doctora en jurisprudencia y yo estudio para que no se me engañe", recalcó Rosero, excandidato a la Alcaldía.

"Se habla barbaridades y media del Hospital Bicentenario", le dijo esta mañana Vicente Arroba a la alcaldesa, durante la entrevista pagada por el Municipio a la radio, para que transmita el enlace.

El hospital Bicentenario en este momento no nos cuesta nada, porque lo tenemos en concesión. A título gratuito, por un año.

Viteri insistió en que la maternidad fue cedida en "concesión, a título gratuito, un año". En alusión al reportaje de EXPRESO, explicó que "algunos medios de comunicación, me imagino que por falta de averiguación, dijeron que nos cuesta en este momento la expropiación más lo que invertimos. No pagamos nada. Lo obtuvimos gratis por un año. Al año decidiremos", recalcó.

Me siento engañado, perjudicado e irrespetado. No se le puede decir a la prensa y a la ciudad cosas que no son verdad.

Bolívar Rosero, expropietario de la maternidad