Para los habitantes de esta etapa de la ciudadela la Pradera, en el sur, y en sí para las otras dos restantes (Pradera 1 y 3), que el parque central del barrio tenga “al fin” tecnología LED, es más que un avance, un logro alcanzado por la comunidad.

“Fue un año, quizás más, el que de forma incansable los líderes de esa etapa salían a las calles pidiendo seguridad, iluminación, una correcta poda de árboles y maleza. En fin, obras y acciones para mejorar su entorno. Al fin lo lograron, y los beneficiados somos todos. Yo llegué durante la pandemia a este sector, tengo dos niños. Ahora siento que podrán salir a vivir en comunidad, con el resto de vecinos. Hasta ahora no lo hacían, el entorno era lúgrube en ciertos tramos”, indicó la residente Sonia Naranjo.

En el parque, según indicó el Cabildo en un comunicado, fueron 68 reflectores de 200w y 42 luminarias viales LED las ahora instaladas.

Pero aunque la comunidad se alegra de que su pedido haya sido tomado en cuenta, hay otros requerimientos que no han logrado ser escuchados, por lo que exigen un cambio. Jorge Delgado, de la etapa 3, por ejemplo, alertó a EXPRESO que sus calles, “todas”, están además de que con huecos que son difíciles de sortear, sin señalética.

“Que necesitamos que se iluminen es verdad, pero más nos preocupa la movilidad. No hay día que alguien no caiga en un hueco. Este pedido lo hemos hecho ya hace tres años Pero nadie nos dice ni hace nada. Queremos que la ayuda llegue. No hay control tampoco con los tráilers. Queremos que nos miren también. En horabuena eso sí por los vecinos, ese es un parque completo, en el que es fácil retomar la vida comunitaria, el reencuentro”, indicó

La iluminación facilita el juego en el parque de La Pradera 2. Cortesía

De hecho en el lugar, las familias confesaron sentirse más atraídas de usar las áreas. "Aquí hay canchas, máquinas para el adulto mayor, zonas para jugar. El espacio es grande. Ahora vamos al fin poder alentar a los jugadores desde las gradas. Ellos son los que siempre participan en partidos. Ahora los adultos podremos también verlos, sin mayor miedo a que nos pase algo", alegó la ciudadana Leticia Rodríguez, del sector.