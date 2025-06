"Las dificultades de trabajar en Guayaquil": polémica reseña de periodista brasileña

Las selecciones de Ecuador y Brasil jugaron por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2026 en el estadio Monumental de Guayaquil, el jueves 5 de junio. El partido terminó empatado a 0 y marcó el debut del técnico italiano Carlo Ancelotti al mando de la 'Canarinha'.

Varios medios brasileños llegaron la semana pasada al Puerto Principal para seguir a su selección nacional. Los reporteros enviados realizaron coberturas en los exteriores del hotel donde se hospedó el equipo (norte de la ciudad) y en la única práctica de los jugadores, en el estadio Monumental (oeste).

Entre los comunicadores brasileños que llegaron a Guayaquil para cubrir a su selección se encuentra Alinne Fanelli, reportera y presentadora de radio BandNews FM. A través de sus redes sociales publicó videos informativos sobre la preparación del equipo de Ancelotti previo al partido con La Tri. El día del partido, posteó fotos en una de las zonas asignadas a los periodistas para las transmisiones.

El sábado 7 de junio, dos días después del encuentro futbolístico, Fanelli publicó un video en el que compartió su experiencia visitando el estadio Monumental para transmitir el partido de fútbol. En la descripción del video, ella escribió: "¡Acompáñame tras bambalinas mientras cubro Ecuador 0x0 Brasil! ¡Las dificultades de trabajar en Guayaquil!".

La escena inicial muestra a la periodista en el estacionamiento de una universidad local habilitado como punto de transporte hacia el Monumental para la prensa internacional. En el clip ella mencionó que Guayaquil es la duodécima ciudad más violenta del mundo.

Luego enfocó a un unidad de transporte urbano que recorría una calle porteña, mientras decía: "los autobuses no están en sus mejores días", refiriéndose al mal estado de uno de los buses.

Al llegar a la avenida Barcelona, Fanelli explicó que un tramo de 2,3 kilómetros había sido cerrado al tránsito vehicular, y que solo podían ingresar aquellos que contaban con autorización. También dijo haber evidenciado al menos cinco puntos con policías.

La periodista brasileña Alinne Fanelli habló sobre la inseguridad en Guayaquil

Enseguida, la periodista habló sobre la inseguridad en los alrededores del estadio Monumental. "Según los ecuatorianos, la zona donde se ubica el estadio es muy peligrosa. Nos pidieron que camináramos en grupo, que no nos quedáramos quietos grabando nada afuera y que no lleváramos los celulares en la mano", dijo en el video.

Al momento de su llegada al estadio, Fanelli captó en video un cortocircuito en el acceso a Palco 5, donde se observa cómo saltan chispas desde la losa. "Estaban tan contentos con nuestra llegada que adelantaron los fuegos artificiales", expresó en forma irónica. Luego señaló que el problema fue resuelto en 40 minutos.

Ya dentro del estadio, filmó su puesto de trabajo, ubicado en uno de los palcos. Colocó una funda de plástico sobre su silla para no ensuciar su ropa; también utilizó su mochila detrás de su espalda en el asiento. "Si me recuesto en la silla no puedo ver el partido así que uso la mochila con respaldo de lo contrario me duele la espalda, de hecho, hago esto en varios estadios", comentó.

Luego filmó a una parte de la delegación de la selección brasileña sentada junto a los hinchas ecuatorianos. También habló sobre la vestimenta de Carlo Ancelotti, la cual dijo -en broma- que estaba inspirada en el look del director técnico de Barcelona Sporting Club, Segundo Castillo.

También captó el momento en que el público en el estadio guayaquileño formó la tradicional "ola" y la explosión de más fuegos artificiales antes de terminar el partido. Habló también de que la sala de conferencias del estadio era muy pequeña y estaba abarrotada.

Pero algo que llamó su atención fue la zona mixta, que es el espacio que tienen los reporteros para abordar a los jugadores luego del partido mientras salen del camerino para ir hacia los buses. "Lo más extraño: la zona mixta. ¡Qué zona! Fuera del estadio, con cientos de ecuatorianos que dejaron el juego de los 35 (minutos) del segundo tiempo solo para guardar lugar. Fue difícil encontrar un rincón y era un horno", contó la periodista.

Terminó el video diciendo "¡Qué aventura!". En sus redes sociales, sus seguidores comentaron el tema: "De Munich a Guayaquil...Ese será el nombre de tu libro jajaja", respondió el usuario Cleber Rodrigues, en referencia a la cobertura de la final de la Champions League, el pasado 31 de mayo, en la ciudad alemana.

